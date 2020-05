Jeff Hardy volverá la próxima semana a Friday Night SmackDown y todos los fanáticos de la WWE están ilusionados con un posible ‘push’ para el ‘Enigma Extremos’ en la empresa de lucha libre. Asimismo, el propio luchador brindó unas declaraciones que ilusionan a todo el mundo de la WWE.

El hermano menor de los Hardy volverá para la marca azul pero se desconoce el papel que tendrá de cara al evento Money In The Bank del próximo fin de semana. No obstante, el luchador brindó unas declaraciones sobre sus adicciones y prometió no volver a cometer ese tipo de errores.

“Después de mi primer arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, me dije a mi mismo que esa era la primera y la última vez que me pasaba. Aún tengo problemas legales. Estoy en una nube negra porque mi último arresto, el del 3 de Octubre de 2019, todavía no ha sido juzgado. El día antes de ser arrestado, llamé a la WWE y les dije que necesitaba ayuda con el alcohol. Todos mis problemas vienen de las adicciones a las drogas y al alcohol. Se que si no vuelvo a beber se acabarán gran parte de mis problemas”, expresó.

Como se sabe, Jeff ha sido multado en múltiples ocasiones por violar la política de conducta interna y bienestar de la compañía. Del mismo modo, el ex campeón de la WWE es uno de los más populares, por ello es que recibe tantas oportunidades en la empresa de lucha libre.

Cabe destacar que se espera que pueda tener planos estelares debido a la crisis de rating que tiene SmackDown en la cadena FOX. Vince McMahon trataré de darle la vuelta a la situación con la aparición del ‘Enigma Extremo’. Incluso podrían darle una lucha titular de arranque.

