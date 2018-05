WWE: Jinder Mahal se vengó de Roman Reigns a punta de silletazos | VIDEO

El último WWE Raw empezó con una lucha entre Roman Reigns y Kevin Owens. Sin embargo, la pelea se convirtió en un combate en parejas luego de las intervenciones de Jinder Mahal y Seth Rollins.

El gerente de Raw, Kurt Angle, decidió pactar de inmediato una lucha por equipos teniendo en una esquina a Roman Reigns y Seth Rollins, mientras que en la otra a Kevin Owens y Jinder Mahal.

Después de un intercambio de golpes dentro y fuera del ring entre las cuatro superestrellas de la WWE, Seth Rollins y Kevin Owens quedaron en el cuadrilátero. El 'Arquitecto' derrotó al canadiense con su movimiento final.

El campeón Intercontinental celebró con Roman Reigns, primero en el ring y continuaron en la rampa de salida. Pero, apareció Jinder Mahal con silla en mano, sorprendiéndolos por la espalda. El ex campeón mundial los dejó en el suelo a los ex The Shield, aunque se ensañó con el 'Emperador', con quien peleará en Money in the Bank.