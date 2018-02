John Cena reapareció en WWE Raw para seguir hablando de sus intenciones de llegar a WrestleMania. Sin embargo, fue interrumpido por The Miz, quien aseguró que él será quien haga historia en el legendario evento.

Entonces, John Cena retó al campeón Intercontinental a pelear con la condición de que el perdedor salga primero en la lucha principal de Elimination Chamber 2018.

The Miz no respondió pero sí Bo Dallas y Curtis Axel, quienes atacaron a John Cena. Al ver esto, Kurt Angle apareció en escena, ordenó la lucha y sacó del ring a los secuaces del campeón de la WWE.

El enfrentamiento fue parejo y The Miz tuvo varias ocasiones para llevarse la victoria, no obstante John Cena resistió. El desenlace llegó con un espectacular 'FU'. El ex campeón mundial de la WWE, desde la segunda cuerda, alzó al monarca Intercontinental y le aplicó un letal 'ajuste de actitud' con el que se llevó el triunfo.