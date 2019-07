WWE en Lima: Rey Mysterio y Randy Orton protagonizarán pelea en evento en la capital

Los fanáticos de la lucha libre tienen más motivos para no perderse el evento de la WWE que se realizará el 24 de agosto en el Jockey Club. Y es que la organización confirmó las presencias de Rey Misterio y Randy Orton, quienes protagonizarán una de las peleas.

El mexicano-estadounidense Rey Misterio, considerado el luchador azteca más importante, se recupera por estos días de una lesión en el hombro izquierdo y se verá las caras con Randy Orton tras su presentación en el Super Show-Down en Arabia Saudita.

Las presencias de ambas estrellas fueron anunciadas por Move Concert Perú para el espectáculo que agrupará a los mejores exponentes de la lucha libre. A las figuras, mencionadas se suman también Samoa Joe y Alexa Bliss.



Roman Reigns, Finn Bálor, Charlotte Flair y Shinsuke Nakamura, Elias, Bayley, quienes fueron confirmados hace varias semanas, deleitarán a su fanaticada con sus grandes movimientos y un gran show, como parte de la gira mundial de la marca de lucha libre estadounidense.

Kofi Kingston, actual campeón de la WWE, defenderá su título ante Samoa Joe, después de que este último atacase por la espalda a Kingston en la última edición del Monday Nigh Raw.

Lista de enfrentamientos de la WWE*

WWE Championship Match

Kofi Kingston vs Samoa Joe



Street Fight

Roman Reigns vs Drew McIntyre



SmackDown Women’s Championship Triple Threat Match

Bayley vs Alexa Bliss w/ Nikki Cross vs Charlotte Flair



Intercontinental Championship Triple Threat Match

Finn Balor vs Ali vs Shinsuke Nakamura



Special Attraction Match

Rey Mysterio vs Randy Orton



SmackDown Tag Team Championship Match

Heavy Machinery vs Daniel Bryan w/ Rowan



24/7 Championship Match

R-Truth vs Drake Maverick



Big E and Xavier Woods vs Sami Zayn and Kevin Owens

Ali vs Dolph Ziggler



The Kabuki Warriors vs Mandy Rose and Sonya Deville

Apollo Crews vs Andrade

*: sujeto a cambios