El último episodio de Friday Night SmackDown comenzó con la detención de Jeff Hardy por un supuesto accidente de tránsito que perjudicó a Elías, quien tuvo que ser llevado a un hospital cercado al Performance Center. Las cámaras mostraron como Hardy fue detenido por la policía y llevado a declarar a una comisaría. Este segmento no ha sido recibido de la mejor manera por su hermano, Matt Hardy, quien lanzó una indirecta en redes sociales.

El segmento controversial mostró como detuvieron a Jeff Hardy tras presuntamente haber causado un accidente que terminó con Elías en camilla y próximo a partir a un hospital. Ello causó que ambos no pudieran participar en el certamen para coronar a un nuevo Campeón Intercontinental.

Asimismo, esto causó revuelo en redes sociales y WWE se convirtió en tendencia de inmediato. Los fanáticos tomaron con mucha gracia la storyline, aunque algunos crearon memes comparando la ficción con la vida real. Como se sabe, Hardy ha tenido un historial plagado de indisciplinas en la lucha libre profesional.

CONFUSO EPISODIO#WWExFOX | Esta edición de SmackDown comenzó muy diferente con un accidente que habría involucrado a Elias y Jeff Hardy. Este último fue llevado por la policía para un interrogatorio. pic.twitter.com/raUrq1x0DD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 30, 2020

Al que no le causó tanta gracia fue a su hermano Matt. El ex luchador de la WWE soltó de inmediato un tuit que fue interpretado por los fanáticos de la lucha libre: “Solo para reiterar… Estoy feliz de trabajar en @AEWrestling para @TonyKhan los miércoles”. Esto fue dirigido para la parte creativa de la WWE, ya que Matt se desligó de la empresa de Vince McMahon por no gozar de las oportunidades deseadas. Del mismo modo, Matt no estuvo de acuerdo con el segmento debido al pasado oscuro de su hermano Jeff.

La esposa de Matt fue mucho más contundente en Twitter: “Estoy vomitando mi TV”. Reby Hardy también vivió muy de cerca la oscura etapa de los hermanos Hardy y ahora, en una nueva realidad, no le es grato ningún segmento que recuerde esos momentos.

MÁS EN DT...