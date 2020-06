Matt Riddle se convirtió en nuevo luchador de SmackDown y se espera que pueda hacer su debut en la marca azul a la brevedad. ‘The King of Bros’ cuenta con una gran popularidad en el público joven y su gran técnica dentro del ring respaldan a su personaje. El ex NXT ha tenido algunos altercados en el pasado con Brock Lesnar y Goldberg, dos veteranos, quienes han expresado no querer trabajar con Riddle.

En una reciente entrevista con el portal Solo Wrestling, el ex NXT se refirió a los comentarios que emitió Booker T en el pasado programa de Backstage, quien dijo que Riddle necesita botines para triunfar en WWE (lucha descalzo); y también se pronunció sobre Brock Lesnar y Goldberg.

“¿Sabes? No sé qué les pasa a estos chicos, siempre tienen algo que decir. No voy a llevar zapatos, llevo mucho tiempo haciendo esto descalzo, he tenido éxito y nunca he tenido lesiones. Ya sabes, todo puede pasar, pero podrías decir lo mismo de las manos porque no llevo guantes, tampoco protector bucal y podrían decir ‘oh, ese chico no lleva un protector bucal, va a perder un diente’. Es wrestling profesional, es entretenimiento deportivo, es un show en directo de locura, todo puede pasar. Podré torcerme un tobillo, podré romperme un dedo, y de hecho, he perdido un par de dientes en alguna ocasión. Las cosas pasan. Booker, te respeto, pero te digo con orgullo que nunca voy a llevar calzado, bro. Lo siento”, expresó el nuevo integrante de SmackDown.

Asimismo, también se refirió a los otros dos luchadores mencionados: “Entiendo la preocupación. Creo que muchas personas lo han interpretado de manera incorrecta o piensan que no he actuado bien. Sobre Goldberg, yo no estaba llamando la atención para tener un combate contra él, quería decirle públicamente que estaba lesionando a la gente y que parase de hacer eso. Y sobre Lesnar, cuando empecé en el wrestling pensé en ponerme una meta, y esa meta era derrotar a Brock Lesnar, y aquí nos encontramos. Mucha gente piensa que estoy llamando la atención para tener ese combate, pero solo es una meta personal, sé que si consigo derrotarle me voy a convertir en una leyenda en el deporte que amo. Booker T y otros consideran que estoy faltando el respeto y que me estoy colando en la fila, pero no tengo prisa en realidad. No necesito este combate ahora mismo, me encantaría, pero no lo necesito".

¡BIENVENIDO BRO!#WWExFOX | Kurt Angle anunció la llegada de Matt Riddle a Friday Night SmackDown. pic.twitter.com/9mgkMkIyyW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 30, 2020

Luego prosiguió: "Voy a ser más que feliz al trabajar mi camino hacia la parte superior de los rankings y lo que he dicho, me encanta el wrestling, estoy pasando el mejor momento de mi vida haciendo esto, desde NXT a SmackDown, a Raw o cualquier lugar. Esta es mi situación soñada, pero sé que Booker T, Ryback y mucha gente me están advirtiendo ‘hey, no provoques a la gente’, pero quiero que sepan que no estoy siendo mezquino o malintencionado. No necesito el combate, Brock me dijo que no quería y hey, no voy a seguir insistiendo bro, no voy a seguir twitteando al respecto, pero voy a seguir intentando tener ese combate, no me lo puedo quitar de la cabeza. Así que gracias, lo siento, pero al final del día voy a seguir siendo yo mismo”.

Como se sabe, Brock Lesnar y Matt Riddle tuvieron un altercado tras bambalinas en un show de WWE. En dicho encontrón, Lesnar le pidió a ‘The King of Bros’ que deje de mencionarlo en sus redes sociales. Tras ello, el ex campeón de WWE indicó que no planea trabajar en WWE con Riddle.

