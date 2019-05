WWE Money in the Bank: Lesnar, Bayley, Becky Lynch y todos los ganadores de la noche | FOTOS

WWE presentó este domingo su evento mensual correspondiente al mes de mayo. Money in the Bank dejó grandes sorpresas, como el retorno de Brock Lesnar para quedarse con el maletín masculino y la coronación de Bayley en la rama femenina de Smack Down Live.

Money in the Bank: revive los últimos instantes de todas las luchas del evento de la WWE



En el main event, el combate entre ocho luchadores terminó con un ganador inesperado. Sobre los minutos finales, apareció Brock Lesnar, tiró una escalera y se apoderó del maletín que le asegura una lucha titular en cualquier momento por los siguientes 365 días.

WWE Money in the bank: Brock Lesnar sorprendió a todos y ganó el main event

En la rama femenina, Bayley fue la gran ganadora de la noche. La ex campeona en parejas pudo conquistar la lucha Money in the Bank de las divas. Sin embargo, no esperó mucho para canjearlo: tras el combate entre Becky Lynch y Charlotte Flair, aprovechó que la hija de Ric Flair terminó maltrecha para convertirse en la nueva campeona de Smack Down.

WWE: Bayley ganó el combate Money in the Bank femenino.

WWE Money in the bank: Bayley canjeó su maletín y derrotó a Charlotte para convertirse en campeona de Smack Down

Por su parte, Becky Lynch consiguió retener el título de la rama femenina de Raw en un gran combate frente a Lacey Evans.