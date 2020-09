En el 2009, cuando Jhon Cena era la cara de la empresa y estrellas como Brawun Strowman o Drew McIntyre no figuraban, Naomi ya formaba parte de las filas de la WWE. Luego de ser bailarina en los Orlando Magic, la oriunda de Florida pasó a ser luchadora profesional y ha vivido la transformación en la empresa que dirige Vince McMahon. Las mujeres pasaron de ser “relleno” en las carteleras a comandar WrestleMania en 2019. La ex campeona de Smack Down conversó con El Comercio sobre la vida que lleva como peleadora, su papel en la “revolución femenina” y los que opina sobre las luchas sociales.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Aldair Fuentes, el primer campeón del Sudamericano Sub 15 en irse al exterior

¿Qué significa estar en WWE y qué representa dicha empresa para el mundo?

Estar en WWE me define en estos momentos. Es una parte importante de mi vida, es mi mundo y me identifico con ello. Creo que la empresa es muy importante para muchas personas, no calculas cuantas, porque representamos muchas culturas. Mostramos al mundo una cultura de lucha libre, una alternativa de entretenimiento, pueden estar envueltos en nuestras historias, conectar con nosotros. Tenemos muchos fanáticos y buscamos conectar con ellos, algo que ninguna empresa hace. Nos mostramos muy activos en redes sociales. Nos involucramos con las comunidades, hemos crecido en las últimas décadas. Creo que hacemos las cosas bien para que el público se entretenga, no solo con la lucha libre, hablo en general.

Naomi se refirió al Thunderdome de la WWE | Video: Leonardo Torres

Hablaste de la conexión con los fans, ¿puedes describir lo que sentiste con el Thunderdome?

No creo que nada pueda reemplazar la presencia de los fanáticos y las reacciones que tienen dentro de la arena, pero creo que la ausencia virtual es creativa. Considerando las circunstancias, es lo mejor para nosotros. Tenerlos ahí, sus caras en toda la arena, me brinda energía para hacer mis perfomances, es mucho mejor que en el Perfomance Center, frente a cero público. Verlos es bueno para los luchadores, mejora el producto, sin ninguna duda. Ha sido una gran idea, se ve muy bien y está funcionando de manera correcta.

Tener tantas caras rodeándolos, ¿los puede desconcertar?

No, para nada. Estás acostumbrado a luchar con esa misma gente pero de manera presencial. No es difícil ni tampoco creo que pueda distraernos, es más, los extraño.

Campeona femenina de Smack Down, primera ganadora de la batalla campal femenina en WrestleMania, ¿qué sigue para ti en WWE?

Otro título. Quiero el campeonato que tiene Bayley y lo quiero de una vez. Ojalá pueda tener otro reinado en WWE.

¿Qué prefieres, ganar el Royal Rumble femenino o estar en el evento principal de WrestleMania?

Ambos. Los dos son combates muy importantes. Si tengo que elegir uno de ambos, es complicado, pero prefiero estar en la estelar de WrestleMania, no hay algo más grande que eso. Ojalá pueda darse el próximo año.

Naomi quiere una lucha con Bayley por el título femenino de Smack Down | Foto: WWE

Eres una de las más veteranas en el roster femenino, ¿cuál es el rol que tuviste en la revolución femenina en WWE?

Creo que jugué un rol único en la revolución femenina. Creo que las personas cuando me ven saben que siempre estaré con mucha energía, feliz, con ganas de entretener. Ellos ahora saben que me gusta estar frente a ellos y soy familiar, he estado en los últimos 10 años en WWE, soy como una amiga para todos. He ayudado a cambiar el estigma de las personas en torno a la rama femenina de la WWE, estamos para hacer grandes cosas.

Los últimos días se supo que WWE te dará un push en la empresa, ¿crees que es el momento exacto para ello?

Creo que esa información proviene de la consistencia que he tenido en la empresa. Quisiera tener más tiempo en TV y usarlo de la mejor manera, y no solo hablo por mi, hablo por toda la división femenina. No me han dicho nada, pero me encantaría que eso suceda.

Tu fuiste bailarina en el Orlando Magic de la NBA. Hace unas semanas hubo un boicot, exigiendo justicia social en torno al tiroteo en contra de Jacob Blake, esto no se ha visto en WWE; ¿en algún momento se ha planteado levantar la voz?

WWE como empresa no condena públicamente los sucesos sociales, pero nos permiten a los talentos poder usar nuestras plataformas para expresarnos libremente en contra de lo que consideramos injusto. Yo lo he realizado, he apoyado la causa, quizás en un futuro tengamos una campaña a nivel de empresa. Ellos nos apoyan, en el futuro podremos ver una serie de acciones a nivel macro, eso espero. Queremos trabajar de la mano con las comunidades para ello. No focalizar un acto, hacerlo a nivel global.

¿Crees que el movimiento Black Lives Matter tiene una real influencia en la sociedad?

Absolutamente. Es la primera vez que vemos esto de manera global. Se ha creado esta tendencia y es algo muy positivo. Es nuevo escuchar esto en nuestro país y está mal, debió verse siempre, pero vamos por buen camino. Tenemos que sumar más personas que puedan hacer activismo a favor de nuestra causa. No solo se trata de personas negras luchando por la igualdad, se trata de luchar por una sociedad más justa. Creo que es un paso adelante, es algo que nunca vi, me siento orgullosa de pertenecer a esta conversación que ahora se ha tornado global. Estamos haciendo el cambio.

Naomi conversó con El Comercio | Video: Leonardo Torres

Data de Naomi proporcionada por la WWE | Foto: WWE

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Francia: así se enteró el PSG del positivo de Kylian Mbappé a COVID-19 | VIDEO