WWE presentará este fin de semana el evento Money In The Bank, el pay-per-view correspondiente a mayo. No obstante, no será la única novedad en cuanto a lucha libre, también estrenará “The Last Ride”, una serie documental de cinco capítulos sobre la vida de Mark Calaway, más conocido como The Undertaker. Esta será emitida de manera exclusiva en WWE Network.

Esta es una de las series más anticipadas de la WWE, ya que narrará pasajes de la vida de Mark Calaway como ser humano y no como The Undertaker. Como se conoce, el enterrador se encuentra preparando una última pelea, aunque aun se desconoce su rival y la fecha. Todo indica que esto se aplazará más por el coronavirus. The Undertaker ya lo ha dicho en numerosas ocasiones: quiere ponerle fin a su carrera de 30 años de la mejor manera.

Episodio Fecha de estreno Capítulo 1 10 de mayo Capítulo 2 17 de mayo Capítulo 3 24 de mayo Capítulo 4 14 de junio Capítulo 5 21 de junio

En el primer episodio de este domingo, Undertaker acepta su propia mortalidad mientras se prepara para lo que muchos creyeron que sería el match final de su carrera contra Roman Reigns en WrestleMania 33. Los fanáticos tendrán una visión poco común de lo que llevó a ese momento, la presión que se impone cada año al prepararse para el gran espectáculo anual de cultura pop de WWE. Además, el episodio repasa el costo físico y emocional de Undertaker después de que su racha invicta de 21 años en WrestleMania, llegó a una conclusión impactante contra Brock Lesnar en WrestleMania 30.

La serie también contará con entrevistas de primera mano con Calaway, su esposa y ex campeona de las Divas Michelle McCool, Vince McMahon, Shane McMahon, Paul “Triple H” Levesque, John Cena, Roman Reigns, Batista, Ric Flair, Edge, Shawn Michaels, Mick Foley y muchos otros.

MÁS EN DT

NO DEJES DE VER