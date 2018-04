WWE: Paige anunció entre lágrimas su retiro de la lucha libre

En el WWE Raw posterior a WrestleMania 34 se vivió un momento emotivo, en el que Paige fue protagonista. La luchadora irlandesa dio una lamentable noticia a todos los fans.

Luego de la pelea en el que Mandy Rose derrotó a Sasha Banks, Paige tomó el micrófono y comenzó a dirigirse al público de WWE Raw. Entre lágrimas, la europea anunció su retiro.

"Debido a mis lesiones de cuello, ya no podré competir. Quiero agradecer a Daniel Bryan, que tuvo su regreso anoche en WrestleMania y eso me da esperanza", indicó Paige mientras el público de New Orleans la ovacionaba.