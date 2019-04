WWE Raw EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2: Sigue el programa de la marca roja desde Des Moines

WWE Raw EN VIVO: el capítulo 1,352 del ‘show rojo’ será este lunes 22 de abril desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Wells Fargo Arena en la ciudad de Des Moines y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

►Cristiano Ronaldo y compañía celebraron así el 'Scudetto' de Juventus | VIDEO



►Barcelona derrotó 2-1 a la Real Sociedad en el Camp Nou por LaLiga Santander



La semana pasada se desarrolló el Shake-up en ambas marcas de WWE. Estas son las superestrellas que llegaron desde SmackDown Live al programa de los lunes: AJ Styles, Naomi, The Usos, The Miz y Andrade.

Mientras que otros luchadores provienen del roster de NXT: The Viking Experience, Ricochet, Aleister Black y Lacey Evans. Los fanáticos se preguntan, ¿cuál será el nuevo papel de cada uno de aquí en adelanten en Raw?

De momento, Lacey Evans derrotó a Natalya en la edición paasada y ha reclamado una oportunidad titular. La ‘Dama de WWE’ quiere enfrentarse a Becky Lynch, la doble campeona de la empresa.

En su debut en RAW, AJ. Styles venció en una lucha por equipos. | Foto: WWE

The Miz sorprendió con un ataque a traición contra Shane McMahon. El traspaso del ‘The Awesome One’ hace suponer que la rivalidad con el miembro de la junta directiva de la WWE continuará en Raw.

Desde que Seth Rollins se coronó campeón Universal en Wrestlemania, el ‘Arquitecto’ no ha tenido retadores. Sin Roman Reings en el horizonte -partió a SmackDownLive-, el monarca esperará un oponente de cara al futuro.

AJ Styles se perfila como una de las superestrellas que pueden hacer frente a Rollins por el cinturón. No obstante, los reportes señalan que la WWE tiene otros planes para ‘The Phenomenal’, quizás como un ganador en Money in the Bank.

WWE Raw: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (23 de abril)