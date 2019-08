Rey Mysterio: "El público de Perú es increíble y se entrega al cien por ciento"

Los que crecimos viendo lucha libre tenemos grabado en la memoria a un enmascarado que se ganó el cariño de todos. Rey Mysterio era distinto a luchadores como Triple H o The Rock porque no era gigante o musculoso. Sin embargo, dentro del cuadrilátero demostró –y lo sigue haciendo- una gran valentía que hace delirar a todo el público.

El nacido en San Diego con raíces mexicanas, decidió en el 2018 regresar a la WWE donde está buscando dejar en alto la lucha libre latina. Rey asegura que hay mucho talento en nuestro continente y que, a diferencia de hace algunas décadas atrás, ahora hay más oportunidades para los nuevos valores de este deporte de entrenamiento.

► WWE Raw: resumen del último capítulo de la marca roja previo a SummerSlam



►WWE Raw: revive todas las peleas con la aparición de Brock Lesnar y el brutal ataque a Seth Rollins | VIDEO



A pocos días de los que será SummerSlam (este domingo), el amo del ‘619’ habló en exclusiva con El Comercio. Fiel a su estilo, respondió de todo.

- Falta poco para que las estrellas de la WWE regresen al Perú, ¿qué esperas de este evento?

Estoy muy contento de poder regresar. Inclusive, yo pedí estar en esta gira cuando vi que estaba Sudamérica en la programación a pesar de ser un evento exclusivo de SmackDown. Yo quería estar porque me encanta luchar frente a mi público sudamericano. Se viene un evento increíble que no pueden perdérselo.

Rey Mysterio vive un feudo con Andrade Cien Almas con quien pelearía en WWE SummerSlam 2019. (Foto: WWE).

- ¿Cómo describirías a los fanáticos peruanos de la lucha libre?

El público de Perú es increíble y se entregan al cien por ciento. Creo que no hay nada mejor que poder luchar ante un público que está al tanto de todos tus movimientos. Son muy conocedores de la lucha libre y eso es magnífico.

- Todos tus seguidores quieren saber, ¿cuándo veremos a Rey Mysterio peleando por algún título máximo de la WWE?

Bueno, desde que regresé a la WWE no se ha presentado la oportunidad de pelear por el título mundial. Sí tuve la oportunidad de pelear por el campeonato de los Estados Unidos con un final muy controversial. Ahora mi enfoque es este título porque el sabor que tuve fue muy corto. Quisiera demostrar que puedo volver a ganar ese cinturón y defenderlo a lo grande. Luego de demostrarme a mí mismo que este título no fue suerte de una noche iré por el campeonato mundial.

Rey Mysterio regresó a la WWE en el 2018. (Foto: WWE).

- ¿Qué es lo que más te gusta de ser luchador?

Buenos son varias cosas. Una de ellas es el poder demostrar la lucha libre mexicana a nivel mundial. Esto ha sido una bendición grandísima. Si me hubieses preguntado en mis inicios que si yo tenía pensado viajar por todo el mundo expresando la lucha libre y parte de la cultura mexicana no te hubiese creído. Es más hubiese dicho “estás loco, es improbable”. Otra cosa que me gusta es la emoción de salir a un escenario y conectar con tu público. Es algo difícil de explicar. Tendrían que estar en mis pantalones para que puedan entender.

-A tu edad, ¿qué es lo que te motiva para seguir regalando un gran espectáculo dentro del cuadrilátero?

Definitivamente lo que más me ha motivado y me ha mantenido como luchador es el cariño del público. Cuando tú empiezas nadie te conoce. Los niños solo te piden autógrafos o fotos porque te ven enmascarado pero no saben quién eres. De repente comienzas a trabajar duro y te das cuenta que todo eso tiene un significado. Yo pienso que Dios me puso en este mundo para poder entretener a mi público con el deporte de la lucha libre. Me encanta hacerlo.

Uno de los mejores feudos que tuvo Rey Mysterio fue con Eddie Guerrero. (Foto: WWE).

- ¿Es Rey Mysterio un ejemplo a seguir para los luchadores latinoamericanos?

Yo creo que esa pregunta es más para mis compañeros. Pero siento que vengo trabajando con mucho corazón. He representado a mis raíces que a pesar de ser de San Diego tengo raíces mexicanas y lo llevo bien grabada. Siempre he tratado de dar un buen ejemplo para mi país para la juventud.

- ¿Crees que ahora es más difícil que un latino triunfe en la WWE?

No. Siento que ahora hay más oportunidades y estas son accesibles. Antes era totalmente distinto. La razón es que ahora tienes una plataforma mucho más pequeña como NXT. Esta pequeña marca es el trampolín para todos los luchadores que aspiran ganarse un nombre. Si te das cuenta, la mayoría de estrellas que triunfaron en la NTX ya están destacando en RAW o SmackDown. Es un gran puente para alcanzar tus sueños.