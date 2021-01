WWE transmitirá este domingo 31 de enero el evento más importante de lucha libre previo al Wrestlemania, Royal Rumble. Las luchas han quedado completamente definidas y solo falta definir a algunos miembros para completar las batallas reales masculinas y femeninas. Aquí te contamos qué canal transmite, los horarios y la cartelera.

¿Qué canal transmite el Royal Rumble?

Para todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos, Fox Action y WWE Network serán los canales de transmisión para el Royal Rumble 2021. Si te encuentras en España y quieres ver el evento, WWE Network será la única forma para verlo.

Royal Rumble 2021: horarios para ver el evento

México: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami): 19:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 16:00 horas

Cartelera del evento Royal Rumble 2021

Royal Rumble masculino: Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, Jey Uso, Cesaro, The Miz, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali, Edge y 13 luchadores por confirmar.

Women’s Royal Rumble Match: Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina y 18 luchadoras por confirmar.

Last Man Standing Match por el Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman y Jey Uso) vs. Kevin Owens.

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre (c) vs. Goldberg.

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Asuka & Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler.

