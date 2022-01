Fue una de las peleas del Royal Rumble 2022 que más acaparó la atención de los fanáticos. En el cuadrilátero que se armó en The Dome at America’s Center, Bobby Lashley y Brock Lesnar se vieron las caras y en juego estuvo el título máximo de la compañía. Lo llamativo fue que el combate no fue del todo limpio: Roman Reigns apareció y fue clave en la definición.

La contienda inició de buena forma con ambos luciendo su poderío. Tanto Lesnar como Lashley se aplicaron mutuamente suplex alemanes. Luego el ‘Todopoderoso’ le conectó su ‘lanza’, mientras que la ‘Bestia’ respondió con su ‘F-5′.

Sin embargo, el ‘F-5′ también terminó golpeando al árbitro, dejándolo fuera de la acción. En ese momento, Roman Reigns apareció para castigar a Brock Lesnar con una ‘lanza’. Tras ello, el ‘Jefe Tribal’ le pidió el título a Paul Heyman.

El samoano cogió el cinturón y le conectó en la cabeza a Lesnar. Con la ‘Bestia’ tendida, Bobby Lashley lo cubrió para así ganar el título de WWE. Esto, mientras Roman Reigns y Paul Heyman se iban por la rampa.

Royal Rumble 2022: la previa

El camino hacia la ‘Vitrina de los Inmortales’ inicia con uno de los eventos tradicionales de la empresa de lucha libre de entretenimiento. Las superestrellas, de la división masculina y femenina, harán todos lo posible para obtener una oportunidad titular.

AJ Styles, Big E, Kevin Owens, Randy Orton, Rey Mysterio, Sheamus, Kofi Kingston son algunos de los rostros que estarán presentes. Mientras que Bianca Belair, Carmella, Charlotte Flair, Liv Morgan o las legendarias Lita, Michelle McCool participarán en los esperados combates.