Ver WWE Royal Rumble 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la Batalla Real desde el Riyadh Season Stadium. ¿A qué hora empieza el WWE Royal Rumble? El WWE Royal Rumble se realizará hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Netflix transmite el WWE Royal Rumble 2026 para todo el Perú y Latinoamérica. En Estados Unidos, la transmisión va a través de ESPN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

