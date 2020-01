La pelea principal del evento de WWE, Royal Rumble 2020, tendrá como protagonistas a Brock Lesnar, quien será el número uno en subir al rinng de los 30 luchadores que estarán presente en el Minute Maid Park de Houston, Texas, que tiene una capacidad de 42 mil espectadores solo en tribuna. A continuación, te damos a conocer los horarios, canales de televisión que trasmitirá el evento PPV, aplicación móvil de la empresa, cartelera, previas, estadísticas y más cosas que debes conocer del primer evento del año.

Hasta el momento hay siete peleas pactadas para el evento de WWE Royal Rumble y en las próximas horas se oficializan las pendientes para tener una súper cartelera, donde luchadores como Brock Lesnar, Roman Reigns, AJ Styles, Randy Orton, Rey Msyterio y Seth Rollins serán los protagonistas de la noche.

Cabe mencionar que en la categoría femenina también habrá diferentes superestrellas como Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan y 26 más por anunciar.

CARTELERA COMPLETA DEL EVENTO PPV

Royal Rumble Masculino por una oportunidad titular en WrestleMania 36

Brock Lesnar (1), Erick Rowan, Elias, Roman Reigns, AJ Styles, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, “King” Corbin, Dolph Ziggler, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Otis, Tucker, Shinsuke Nakamura, Braun Strowman, Kevin Owens, Samoa Joe, Seth Rollins, Buddy Murphy, Big E, Kofi Kingston, John Morrison, The Miz, y 4 participantes por confirmar.

Royal Rumble Femenino por una oportunidad titular en WrestleMania 36

Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalya, Carmella, Dana Brooke, y 23 participantes por confirmar

Strap Match por el Campeonato Universal de WWE "

The Fiend" Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan

Campeonato de Mujeres de RAW

Becky Lynch (c) vs. Asuka

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Lacey Evans

Campeonato de Estados Unidos de WWE

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

Falls Count Anywhere Match

Roman Reigns vs. “King” Corbin

HORARIOS DEL MUNDO PARA VER ROYAL RUMBLE 2020

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 pm.

Ecuador 7:00 pm.

Colombia 7:00 pm.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (lunes 25)

Italia: 1:00 a.m. (lunes 25)

Alemania: 1:00 a.m. (lunes 25)

Reino Unido: 2:00 a.m. (lunes 25)

Sudáfrica: 2:00 a.m. (lunes 25)

Japón: 9:00 a.m. (lunes 25)

Australia: 11:00 a.m. (lunes 25)

Nueva Zelanda: 1:00 p.m. (lunes 25)

¿CÓMO VER WWE EN VIVO ONLINE?

Para poder ver WWE EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de WWE Network, la cual tiene un costo de $9.99 mensual. Ahora, si eres un suscriptor nuevo, tendrás un mes de prueba para poder disfrutar de los mejores eventos de la lucha libre desde tu dispositivo móvil o su televisor, el cual incluye el show especial.

Por otro lado, si en su casa tiene el paquete de FOX Premium en su servicio de cable, no será necesario tener una cuenta en WWE Network, pues el evento de WWE en directo podrá verlo por el canal de FOX Action en vivo y en español para no tener problemas con el idioma y en calidad full HD.

WWE es la mejor industria de la lucha libre. La marca ha logrado posicionarse con el paso del tiempo y está bajo el mando de Vince McMahon, quien es el promotor del deporte de entretenimiento profesional que se realiza en USA. Actualmente es el presidente del Consejo de administración, accionista mayoritario y director ejecutivo de la promoción de la lucha libre profesional WWE.

World Wrestlemania Entertainment, en sus siglas en inglés como WWE, ha pasado de generación en generación y ha tenido puntos de quiebre para la mejora de la industria. Muchas de ellas fueron la “Era Dorada” (1979-1992), “La Nueva Generación” (1992-1997), “Attitude Era” (1997-2002), “Ruthless Agression” (2002-2008), “Era PG, generación NXT” (2008-2016) y “The New Era” (2016-presente). En esta última se realizó por segunda vez la separación de marcas, donde salieron nuevos prospectos como Apollo Crews, The Vaudevillains, Luke Gallow & Karl Anderson, Dana Broke, Enzo Amore & Bis Cass.

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN WWE EN VIVO?

FOX Sports

Fox Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen estadounidense. Fue lanzado en 1995 como un bloque deportivo en la variante latinoamericana del canal FOX, en donde ofrecía los más destacados partidos de la NFL hasta 1996 haciendo muy popular. Más adelante pasó a ser FOX Sports Américas y ahora queda con FOX Sports desde 1999, donde podrá disfrutar y ver WWE en vivo.

FOX Sports 2

Fox Sports 2 (previamente conocido como Fox Sports +) es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense dedicado a la programación deportiva. Es la segunda señal de Fox Sports en América Latina, siendo un canal hermano de este mismo y también de Fox Sports 3. Fue lanzado el 5 de noviembre de 2012 y es propiedad de Fox Networks Group. En este canal podrás ver WWE en vivo y en directo sin perderte ningún detalle.

FOX Action

Fox Premium Action es un canal de televisión por suscripción premium, del paquete Fox Premium, disponible alrededor de Latinoamérica. FOX Action comenzó a emitir en 2007 como CityVibe. El 2012 la señal fue renombrada como MovieCity Action y 3 de noviembre de 2014 se reformula como FOX Action tras ser adquirido por Fox International Channels a LAPTV, en toda Latinoamérica.

Su programación se basa en cine de acción, terror, aventura y suspenso. Adicionalmente transmite los eventos PPV de lucha libre profesional de la WWE, Boxeo Mundial, UFC y desde 2018, las carreras de la Formula 1 y sus películas que se transmiten en su idioma original con subtítulos en español.

WWE Network

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. El 8 de enero de 2014, WWE anunció que la red será lanzada el 24 de febrero de 2014 en los Estados Unidos, con lanzamientos en el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur y el conjunto de los países nórdicos para fines de 2014 o inicios de 2015. Aquí podrás ver WWE en vivo con un pago de $9.99 mensual. Si eres nuevo suscriptor tendrás un mes de prueba gratis.

USA Network

USA Network es un canal de televisión por cable estadounidense, que se puso en marcha en 1971. El canal fue ganando popularidad debido a sus series original, incluyendo éxitos iniciales, como Silk Stalkings y La Femme Nikita, que poco a poco fueron seguidos por Monk, Psych, Burn Notice, Royal Pains, y otras series. En este medio podrás ver WWE en vivo y en directo.

CONOCE EL MINUTE MAID PARK EN 360 POR GOOGLE MAPS