Hay preocupación tras bambalinas en WWE después del anuncio de Seth Rollins. A través de las redes sociales, el luchador informó que se contagió de coronavirus. En tal sentido, los planes de la compañía cambiaron en el último momento con miras al evento en vivo desarrollado la noche del domingo 26 de diciembre en el Madison Square Garden.

“¡Feliz Navidad de COVID para mí! ¡Me encanta el fútbol!”, expresó el antiguo campeón de la empresa. Enseguida, las alarmas se encendieron por el lógico contacto previo entre las superestrellas. De hecho, la sorpresiva ausencia de algunos gladiadores levantó sospechas, aunque solo Seth lo hizo oficial.

Por ejemplo, Seth Rollins es pareja de Becky Lynch y la actual campeona femenina de Raw no estuvo presente en la famosa arena el último fin de semana. Tampoco aparecieron Bianca Belair (rival de ‘The Man’) ni Big E, vigente monarca de WWE, quien debía competir contra el atleta. Se desconoce, por ahora, si todos también están contagiados.

Seth Rollins anunció que tiene coronavirus. (Foto: Captura de Twitter)

En el Madison Square Garden, Rollins estaba programado para luchar contra Kevin Owens y Big E dentro de una jaula. Pero, dos de los protagonistas no asistieron a la velada. Entonces, ambos fueron reemplazados por Edge, quien ingresó a la celda para tener un mano a mano contra Owens.

Más cambios en el cartel

También se conoció que en SmackDown, la otra marca de WWE, hubo novedades. El evento estelar tenía prevista una aparición de Roman Reigns. Sin embargo, el dueño de cinturón azul no compitió frente a Drew McIntyre y The New Day. Al final, el escocés se unió a Sheamus para chocar con The Usos.

Del mismo modo (como con Becky Lynch, Bianca Belair y Big E), no se conocer la razón que dejó fuera al samoano. Hasta aquí, WWE evitó pronunciarse cuando hubo contagiado por coronavirus entre el talento que posee en la empresa. Vince McMahon y compañía dejó en manos de cada superestrella ese asunto y un ejemplo es Seth Rollins.

¿Y ‘Day 1′?

WWE abrirá el 2022 a lo grande con el evento denominado ‘Day 1′. El show será el primer día del año entrante y será en Atlanta, Georgia. Tras el positivo de Rollins, es evidente que debe haber cambios en la cartelera original, pues Seth buscaría el título de la ‘marca roja’ frente a Big E, el titular, y Kevin Owens.

De su lado, Roman Reigns defenderá el campeonato de SmackDown contra Brock Lesnar, Becky Lynch (pareja de Rollins) pone en juego el cinturón de la ‘marca roja’ ante Liv Morgan, entre otros combates programados. De momento, a falta de oficialización, se espera alguna modificación en la cartelera y las novedades deberían conocerse en la emisión de Raw del 27 de diciembre.