WWE SmackDown EN VIVO: el capítulo mil 074 del ‘show azul’ será este viernes 27 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Performance Center y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 3.

Los planes para Wrestlemania 36, en la ‘marca azul’, sufrirían algunos cambios importantes después de que diversas páginas especializadas informarán sobre la ausencia de Roman Reings, retado al título Universal de Goldberg.

WWE no se ha pronunciado oficialmente sobre alguna variación en la cartelera de la ‘Vitrina de los Inmortales’. Sin embargo, la programación podría tener novedades importantes en esta edición de SmackDown.

A pesar de los movimientos inesperados, la empresa de lucha libre anunció algunos encuentros en el programa de esta noche que se desarrollará nuevamente en el Performance Center de Orlando.

Shinsuke Nakamura tendrá un mano a mano con Drew Gulak. Este combate tiene una estipulación especial, si el japonés pierde, Sami Zayn tendrá que defender el campeonato Intercontinental ante Daniel Bryan en Wrestlemania 36.

Por su lado, Alexa Bliss buscará una especie de revancha contra Asuka. ‘The Empertress’ provocó la derrota de su oponente y su compañera en equipo Nikki Cross hace dos ediciones del programa.

The Miz y John Morrison, los campeones en pareja de SmackDown, podrían aparecer durante el duelo que sostendrán The New Day y The Usos. El ganador de la pelea se medirá a los campeones en el ‘Show de Shows’.

Finalmente, Bray Wyatt regresará en este episodio para enviar un mensaje a John Cena. ‘The Fiend’ aparecerá a través del conocido segmento Firefly Fun House, en la antesala a Wrestlemania 36.

SmackDown: horarios del programa:

6:00 p.m.: México

7:00 p.m.: Colombia, Perú, Ecuador

8.00 p.m.: Venezuela, Bolivia, Paraguay

9:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile

01:00 a.m.: (28 de marzo): España