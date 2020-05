WWE SmackDown EN VIVO: el capítulo mil 079 del ‘show azul’ será este viernes 1 de mayo desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Performance Center y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 3.

La ‘marca azul’ ofrecerá un par de combates que decidirán a los últimos clasificados de ambas divisiones para completar la nutrida cartelera de Money in the Bank, evento que se realizará el domingo 10 de mayo.

Por el lado del roster masculino, Otis y Dolph Ziggler -dos superestrellas que tienen una historia reciente- ingresarán al cuadrilátero para conseguir un lugar por el ansiado maletín que brinda una oportunidad titular.

Como se recuerda, los dos peleadores han mantenido una rivalidad que data desde semanas anteriores a Wrestlemania 36. De hecho, ambos se enfrentaron en la ‘Vitrina de los Inmortales’ y Otis se quedó con el triunfo.

Mientras que, del lado de la división femenina, Mandy Rose y Carmella definirán a una clasificada para la lucha de escaleras que se producirá en poco más de una semana en el show que no tendrá la presencia de los fanáticos.}

Daniel Bryan y King Corbin, ambos clasificados a la lucha de Money in the Bank, tendrán un mano a mano. La semana pasada, el monarca atacó con sus compañeros a Drew Gulak y por esta razón, el ex campeón de WWE buscará una revancha.

The New Day, equipo campeón en parejas de SmackDown, se medirá a The Forgotten Sons en una lucha no titular. La semana pasada, Big E y Kofi Kingston fueron atacados por este equipo durante la contienda ontra The Lucha House Party y a The Miz y John Morrison.

WWE: horarios de SmackDown

Perú 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (2 de abril)

