WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: el Manchester Arena albergará una nueva edición del evento de la marca azul. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes 8 de noviembre, en una exhibición de la gira europea. Fox Sports 3 transmitirá el programa.

El encuentro más llamativo, sin dudas, será el que protagonizarán Roman Reigns y King Corbin, luego de que el primero fuera atacado por el ‘Rey’ en el WWE Backstage en FS1.

Ambos luchadores se verán las caras, también luego de la victoria del Team Hogan sobre el Team Flair en el WWE Crown Jewel. Eso suma un ingrediente especial a la contienda.

Reaparecerá en Manchester el boxeador Tyson Fury, que podría resolver cuentas pendientes con Braun Strowman. En el programa también se tiene prevista la lucha entre The Revival y The New Day, por el título por equipos, además de la pelea de Sasha Banks con Nikki Cross.

Por otro lado, se espera que en SmackDown se siga con la invasión de NXT, al igual que en Raw, con miras al próximo evento PPV de la WWE: Survivor Series 2019.