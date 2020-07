WWE SmackDown EN VIVO: el ‘show azul’ será este viernes 17 de julio desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Performance Center y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 3.

Este episodio de la ‘marca azul’ será el último programa semanal de WWE antes de Extreme Rules, evento del domingo 19. Entonces, en esta edición se conocerán los últimos detalles relacionados a las rivalidades de ‘The Horror Show’.

Bray Wyatt tendrá una aparición en el conocido ‘Firefly Fun House’. ‘The Fiend’ tiene como objetivo dejar un mensaje a Braun Strowman, actual campeón de SmackDown que esta semana cumplió 100 días con el cinturón.

‘The Monster Among Men’ no quiere caer en los juegos mentales propuestos por Wyatt en las ediciones pasadas del programa de los viernes por la noche. La rivalidad entre ambos data desde antes de Money in the Bank.

WWE anunció que Alexa Bliss tendrá una invitada sorpresa en el segmento ‘A Moment of Bliss’. Pero toda hace indicar que Nikki Cross, su compañera de equipo, sea la entrevistada en esta nueva entrega.

De todos modos, la presencia de la luchadora británica es clave en SmackDown porque el domingo se medirá a Bayley, la titular femenina de la ‘marca azul’, en el evento anunciado por la compañía.

El plato fuerte del programa tendrá una defensa de campeonato. AJ Styles sostendrá una contienda contra el sorprendente Matt Riddle. Ambos lucharán por el título Intercontinental de la empresa.

La figura proveniente de NXT debutó hace unas semanas en el plantel principal de WWE y venció sin problemas a ‘The Phenomenal One’. Ahora, ‘The Bro Show’ quiere uno de los oros más preciados.

WWE: horarios de SmackDown

Perú 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (18 de julio)

