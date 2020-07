El evento estelar de Smackdown tuvo un combate válido por los campeonatos en parejas de The New Day contra Cesaro y Shinsuke Nakamura. Luego de mostrarse parejos en la contienda, se dio la descalificación de los retadores debido a que no respetaron la cuenta del árbitro adentro del ring. Ambos se apoderaron del escenario y sacaron una mesa debajo del ring para derribar a Kofi Kingston y Big E y finalizar la velada.

La noche empezó con una entrevista de Miz y Morrison a Jeff Hardy donde le preguntaron por su rivalidad con Sheamus y un futuro encuentro en Extreme Rules. La estipulación que se decidió es novedosa porque pelearán en un bar. Esto hace referencia a los problemas con el alcohol de Hardy y el combate puede decretar el fin de la rivalidad.

Otra rivalidad que fue parte de la noche es la de Bayley y Niki Cross. Ambas disputaron un encuentros en parejas junto a Sasha Banks y Alexa Bliss, respectivamente. La victoria fue para el equipo de las campeonas en pareja gracias a que Bayley se apoyó en las cuerdas para cubrir a Cross.

Bray Wyatt y Brauwn Strowman se medirán en Extreme Rules y como acto previo, se pudo revivir el combate de tuvieron en Money in The Bank. En la velada de Smackdown también se confirmó que la próxima semana se enfrentarán Aj Styles y Matt Riddle por el campeonato intercontinental.

