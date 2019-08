'Stone Cold' Steve Austin marcó una época en su estadía en la WWE. La empresa dirigida por Vince McMahon tuvo un antes y un después luego de la aparición de la 'serpiente cascabel'. Pese a conocerse casi todas sus historias, había un misterio sin resolver: en 1996, tuvo un accidentado encuentro frente a Yokozuna en la gira por Sudáfrica.

En extensa entrevista con 'The Sun', Steve Austin relató lo que sucedió en aquel combate. Si bien era un mito urbano, el luchador reveló lo que sucedió aquella noche y que solo él se dio cuenta.

Stone Cold reveló accidente que sufrió frente a Yokozuna en una gira en Sudáfrica en 1996 | VIDEO

Stone Cold recordó aquel histórico combate frente a Yokozuna durante una gira por Sudáfrica en 1996. Esta pelea terminó gracias a que el japonés rompió las cuerdas, hecho que fue aprovechado por Steve Austin para ganar. Sin embargo, hubo un detalle que nadie percató.

"Cuando me levantó y me abofeteó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, tenía una malla negra", contó entre risas. "Estaba tirado allí sobre la lona y me defequé encima. Lo miré y le dije 'Vayámonos a casa', que en el diccionario de la lucha libre significa 'terminemos el acto y vayámonos de aquí'", explicó.

Tras ello, el luchador de 250 kilos se trepó a una esquina y forzó la rotura de las cuerdas. Ello provocó que caiga tendido sobre la lona para que Austin consiga el pin sobre él y se termine la lucha.

La ex estrella de la WWE contó lo que hizo apenas culminó la pelea: "Caminé hacia el vestuario y me di una buena ducha", expresó entre risas.

Este rumor había circulado por más de 20 años, hasta que Austin confirmó que fue verdad. "Muchas veces cuando haces viajes internacionales y hay un cambio en la dieta, estas cosas pasan", aseguró.