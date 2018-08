WWE SummerSlam 2018 EN VIVO regresa al Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, y es la perfecta oportunidad para calentar más aún el verano en Estados Unidos. El Kickoff del evento promete dos peleas que prometen iniciar con buen pie uno de los cuatro 'grandes' de la empresa de lucha.

WWE SummerSlam 2018 es el segundo evento más importante del año en Estados Unidos. Este será el trigésimo primer evento del verano, que ya tiene una larga tradición en cuanto grandes peleas y luchas titulares.

SummerSlam tendrá en total 13 peleas de las cuales dos de ellas estarán en el Kickoff. La cartelera del las luchas antes del evento de la WWE incluyen una pelea en parejas mixtas y una pelea titular por el campeonato en parejas de WWE Raw.

En el Kickoff de WWE SummerSlam 2018 se enfrentarán Rusev y Lana contra Andrade "Cien" Almas y Zelina Vega, lo que promete hacer que una rivalidad iniciada en julio pasado termine de una vez... o en todo caso se alimente en camino a eventos futuros.

Otra de las peleas en el Kickoff de WWE SummerSlam pondrá sobre la línea el título de The B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel) ante The Revival, la pareja compuesta por Dash Wilder y Scott Dawson. Esta será su primera defensa titular desde que Dallas y Axel lograron el campeonato en parejas de WWE RAW en una amenaza triple ante los ahora retadores y The Deleters of Worlds (Matt Hardy y Bray Wyatt).

El Kickoff de WWE SummerSlam 2018 se inicia a las 4 p.m. y puede verse a través de WWE Network y YouTube. Puedes ver todos los detalles de las luchas previas al evento más caliente del verano a continuación.