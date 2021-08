WWE SummerSlam 2021, uno de los eventos más importantes de la empresa de lucha libre más grande del mundo, se realizará este sábado 21 de agosto, a diferencia del tradicional domingo al que nos tiene acostumbrados la WWE. La gran novedad es el regreso de John Cena al cuadrilátero luego de más de dos años de inactividad en un ring y lo hará por el Campeonato Universal de la WWE ante Roman Reigns, la actual cara de la empresa. Revisa aquí los horarios y canales de TV para verlo online.

Cartelera de SummerSlam 2021

Campeonato Femenino de Raw: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. John Cena

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Goldberg

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) (c) vs. The Mysterios (Dominik & Rey Mysterio)

Campeonato Femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

Edge vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal | Veer y Shanky tienen prohibido el ingreso a la lucha

Eva Marie (con Doudrop) vs. Alexa Bliss

Campeonato en Parejas de Raw: AJ Styles & Omos (c) vs. RK-Bro (Randy Orton & Riddle)

Horarios del SummerSlam 2021

Perú: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Estados Unidos (este): 19:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:00 horas

España: 01:00 horas del 22 de agosto

Chile: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2021 en vivo?

Este evento podrás verlo a través de la señal de Star Action que es el canal premium por el que debes pagar una suscripción para verlo y también vía WWE Network, que también es una señal de paga.

Predicciones del WWE SummerSlam 2021

Alexa Bliss vs. Eva Marie: pese a que la primera en mención ha ido perdiendo protagonismo semana tras semana en WWE Raw, se espera que sea la ganadora del combate en SummerSlam 2021.

Sheamus vs. Damian Priest por el Campeonato de Estados Unidos: se espera que el irlandés sea el que retenga el campeonato, aunque podría ser tiempo para que el excompañero de Bad Bunny en Wrestlemania obtenga su primer título como peleador “mid-card”.

The Usos vs. Rey y Dominik Mysterio por el campeonato en parejas de SmackDown: The Usos parecen tener para rato aún como campeones en pareja y es muy poco probable que pierdan este campeonato. Además, se espera que pronto sean Dominik y Rey los que empiecen una rivalidad.

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal: una pelea de una buena rivalidad y en la que se espera que sea el primero en mención el que gane para que poco a poco vaya recuperando protagonismo en la empresa.

Bobby Lashley vs. Goldberg por el campeonato de WWE: otra de las peleas de las que parecen haber pocas sorpresas de cara al evento. Todo parece estar encaminado para que sea Lashley el que retenga su cinturón y continúe con su gran reinado.

AJ Styles y Omos vs. Randy Orton y Riddle por el Campeonato en parejas de Raw: una de las pocas peleas de pronóstico reservado. Por un lado tenemos a los campeones que han tenido un gran reinado, pero el regreso de Orton luego de su lesión podría servir para alcanzar nuevamente la cima.

Nikki A.S.H. vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de Raw: parece ser que al reinado de Nikki le queda muy poco tiempo y sería el momento ideal para que Charlotte vuelva a estar en lo más alto de la división femenina.

Edge vs. Seth Rollins: otra de las peleas que tiene un pronóstico reservado. Por ahora, no nos atrevemos a declarar a uno como ganador.

Bianca Belair vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenino de SmackDown: el segundo evento más importante de la noche y otro de los combates que no cuenta con un resultado anticipado.

Roman Reigns vs. John Cena por el Campeonato Universal de la WWE: el combate estelar y el regreso de una leyenda al ring. Se espera que Cena sea el que pueda ganar el título y conseguir de esta forma el campeonato mundial número 17 y ser el más ganador en la historia de la empresa. De otro lado, no sorprendería que Reings, la actual cara de la empresa, siga con su reinado.

