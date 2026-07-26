La cuenta regresiva terminó y la WWE alista una nueva edición de SummerSlam 2026, considerado uno de los eventos más importantes del calendario de la empresa. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de agosto, marcando nuevamente un formato de dos noches consecutivas.

El evento tendrá como sede el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Estados Unidos, y comenzará desde las 17:00 horas en Perú, permitiendo a los fanáticos de Latinoamérica seguir cada combate en vivo. La transmisión estará disponible vía streaming a través de Netflix en la región.

Cartelera WWE SummerSlam 2026

La cartelera promete ser una de las más atractivas de los últimos años, con múltiples títulos en juego y enfrentamientos estelares confirmados:

CM Punk vs Cody Rhodes – Campeonato Indiscutido de WWE

Roman Reigns vs Seth Rollins – Campeonato Mundial Pesado

Brock Lesnar vs Oba Femi – Hell in a Cell

Liv Morgan vs Iyo Sky – Campeonato Mundial Femenino

Penta vs Chad Gable – Campeonato Intercontinental

Además, se esperan más combates y sorpresas en ambas noches del evento, consolidando a SummerSlam como uno de los shows más espectaculares del entretenimiento deportivo.

Dónde ver WWE SummerSlam 2026 en vivo

En Latinoamérica, incluyendo Perú, el evento se podrá ver en vivo a través de Netflix, mientras que en Estados Unidos será transmitido por ESPN mediante su plataforma digital.

SummerSlam 2026 no solo reunirá a las principales superestrellas de la WWE, sino que también marcará el rumbo de las historias rumbo a los próximos eventos, con combates que podrían definir nuevos campeones y rivalidades históricas.