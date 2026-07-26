Por Redacción EC

La cuenta regresiva terminó y la WWE alista una nueva edición de SummerSlam 2026, considerado uno de los eventos más importantes del calendario de la empresa. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de agosto, marcando nuevamente un formato de dos noches consecutivas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.