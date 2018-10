WWE Super Show-Down: día, hora y canal del evento en Australia

La WWE tiene todo listo para el Super Show-Down, el gran evento que realizará en Australia y contará con todas las estrellas de la compañía. Además habrá peleas increíbles y se pondrán en juego varios títulos.

Los pelea más destacada es la de Triple H vs. The UnderTaker. El ‘Juego’ tendrá en su esquina a su gran amigo Shawn Michaels y el ‘Enterrador’ a Kane. Será un combate de poder a poder.



WWE Super Show-Down podrá disfrutarlo este sábado desde las 4:00 a.m. (hora peruana). Este mega evento, que se llevará a cabo en Melbourne, Australia, podrá verlo por FOX Action (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro).

WWE Super Show-Down: horarios del evento

País Horario Canal Honduras 3:00 am FOX Action Guatemala 3:00 am FOX Action El Salvador 3:00 am FOX Action Nicaragua 3:00 am FOX Action Ecuador 4:00 am FOX Action Perú 4:00 am FOX Action Colombia 4:00 am FOX Action México 4:00 am FOX Action Panamá 4:00 am FOX Action Bolivia 5:00 am FOX Action R. Dominicana 5:00 am FOX Action Paraguay 5:00 am FOX Action Puerto Rico 5:00 am FOX Action Venezuela 5:00 am FOX Action Argentina 6:00 am FOX Action Brasil 6:00 am FOX Action Chile 6:00 am FOX Action Uruguay 6:00 am FOX Action



Además podrá seguir las incidencias del WWE Super Show-Down por la página web de El Comercio. Este evento también marcará el regreso de John Cena quien hará dupla con Bobby Lashley para enfrentar a Elias y Kevin Owens.