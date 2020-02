WWE Super ShowDown 2020 EN VIVO y EN DIRECTO: mira el show a desarrollase este jueves 27 de febrero vía FOX Action, en el Mohammed Abdu Arena del Boulevard de Riad, en Arabia Saudita. Con la presencia de Roman Reigns y Goldberg como algunas de sus estrellas, el evento en Medio Oriente será una parada previa a WrestleMania 36.

Para ver lo mejor del wrestling en vivo como este evento, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. En esta nota te ofrecemos el minuto a minuto más completo de toda la previa, antesala y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de la WWE.

El segundo PPV del año de la WWE deja tierras norteamericanas para trasladarse esta vez a Arabia Saudita. Luego de celebrar el Royal Rumble con la victoria de Drew McIntyre y el regreso de Edge a la empresa de Vince McMahon, la marca de lucha libre se dará cita en el estadio Rey Fahd de Riad para una serie de combates interesantes.

A partir de las 11:00 horas de la mañana en territorio peruano, y una hora antes en México, el WWE Super ShowDown 2020 estará en el foco de atención de los fanáticos del wrestling debido a que lo que suceda en este evento podría marcar el futuro de la cartelera de WrestleMania, que este año se celebrará en el Raymond James Stadium en la ciudad de Tampa, Florida.

Ya sobre el evento, una de las luchas que más mantiene expectantes a los espectadores es, sin lugar a dudas, el que protagonizarán el campeón universal de la WWE, Bray ‘The Fiend’ Wyatt y Goldberg, quien vuelve al ring dispuesta a acabar con el reinado de su contrincante.

El combate entre ambos luchadores está pactado a una caída por el cinturón universal de la WWE, que actualmente está en manos del demonio. Asimismo, cabe destacar que de perder Wyatt este jueves, su racha invicta llegaría a su fin, lo que no sería una sorpresa teniendo en cuenta la dificultad que es medirse ante Goldberg.

The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz y John Morrison por los títulos en parejas de SmackDown

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet por el título de la WWE

Roman Reigns vs. el 'Rey’ Corbin en un Steel Cage Match

“The Fiend” Bray Wyatt (c) vs. Goldberg por el título universal

AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rey Mysterio en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy

Bayley (c) vs. Naomi por el título femenino de SmackDown