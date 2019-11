WWE Survivor Series 2019 EN VIVO: el evento será este domingo 24 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Allstate Arena de Chicagoy la transmisión estará a cargo de Fox Action y el servicio de streaming WWE Network.

El tradicional show de la empresa de luchar libre de entretenimiento tendrá una cartelera variada: defensas titulares, peleas por equipos y la participación de NXT por primera vez en la historia.

Brock Lesnar defenderá el campeonato de la WWE contra Rey Mysterio. El enmascarado retó a la ‘Bestia encarnada’ después de las constantes provocaciones que incluyeron un ataque directo con el hijo del mexicano. La pelea será sin descalificación.

Bray Wyatt pondrá en juego el cinturón Universal ante Daniel Bryan. ‘The Fiend’ atacó a su oponente en el SmackDown del pasado 7 de noviembre. Desde entonces, el monarca inició con los juegos mentales.

Las campeonas de la compañía serán protagonistas de una contienda muy esperada por los fanáticos. Becky Lynch representará a Raw, Bayley a SmackDown y Shayna Baszler a NXT en la triple amenaza.

En la pelea eliminatoria por equipos, Seth Rollins, Randy Orton, Kevin Owens, Ricochet y Drew McIntyre defenderán los intereses de la ‘marca roja’. El Rey Corbin, Roman Reings, Braun Strowman, Mustafa Ali y Shorty G estarán en la esquina del show ‘azul’. La gente de NXT todavía no definió la escuadra.

Charlotte Flair, Natalya, Asuka,Kairi Sane y Sarah Logan lucharán por el orgullo de Raw en el combate tradicional en la rama femenina. Sasha Banks, Lacey Evans, Carmella, Dana Brooke y Nikki Cross harán lo propio por SmackDown. NXT aún no anunció a las participantes.





Survivor Series 2019: cartelera completa

1) Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Rey Misterio por el título de la WWE | Lucha sin descalificación

2) ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan por el título Universal

3) La campeona femenina de Raw Becky Lynch vs. la campeona femenina de SmackDown Bayley vs. la campeona femenina de NXT Shayna Baszler​

4) Los campeones en parejas de Raw The Viking Raiders (Erik e Ivar) vs. los campeones en parejas de SmackDown The New Day (Big E y Kofi Kingston) vs. los campeones en parejas de NXT The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish)

5) ​El campeón de los Estados Unidos AJ Styles vs. el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura vs. el campeón norteamericano de NXT Roderick Strong

6) Lucha tradicional femenina de eliminación: Equipo Raw (Charlotte Flair, Sarah Logan, Asuka, Kairi Sane y Natalya) vs. Equipo SmackDown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans y Nikki Cross) vs. Equipo NXT (5 luchadoras por anunciar)

7) Lucha tradicional masculina de eliminación: Equipo Raw (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet) vs. Equipo SmackDown (Roman Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin y Shorty G) vs. Equipo NXT (5 luchadores por anunciar)

Survivor Series 2019: horarios del evento

-México 6:00 p.m.

-Perú 7:00 pm.

-Ecuador 7:00 pm.

-Colombia 7:00 pm.

-Bolivia 8:00 p.m.

-Venezuela 8:00 p.m.

-Argentina 9:00 p.m.

-Chile 9:00 p.m.

-Paraguay 9:00 p.m.

-Uruguay 9:00 p.m.

-Brasil 9:00 p.m.

-España 1:00 a.m. (25 de noviembre)