WWE presentó el domingo pasado el primer capítulo de la serie documental ‘The Las Ride’. En dicho producto audiovisual se narra la vida desconocida de The Undertaker desde el 2017 hasta el 2019. Sin embargo, parece que esta no será la última vez que veamos al ‘Enterrador’ ligado a la empresa de Vince McMahon. Según The Wrestling Observer, Mark Calaway (nombre original de The Undertaker) firmó un contrato de 15 años con la WWE en el 2019, hecho que lo vincularía hasta el 2034.

Como se menciona en dicha información, The Undertaker habría expandido su vínculo laboral con la WWE hasta el 2034. En caso llegue a esa fecha, Mark Calaway habría estado 44 como empleado de la empresa, rompiendo todos los récords en cuanto a longevidad.

En el documental mencionado, se indica que la última lucha del ‘Enterrador’ en WrestleMania frente a AJ Styles podría haber sido su última lucha en la empresa. No obstante, el ex campéon mundial se encuentra preparándose para una última lucha frente a todo el público. Se especula que sea un ‘Dream Match’, es decir, ante un oponte que ha sido voceado a lo largo de su carrera.

Como se sabe, en el último tiempo, ‘Taker’ ha cumplido funciones detrás de la pantalla. Si bien no es productor o creativo, su opinión es una de las más respetadas en el mundo de la WWE. Ganarse el respeto de este luchador es incluso más importante que un título mundial.

El único reto que le queda a Calaway es regalar una última buena lucha. En sus últimas cinco apariciones, salvo la Boneyard Match frente a Styles que fue de corte cinematográfico, ha lucido en mala forma física y no ha podido completar todos sus movimientos. Solo el tiempo y Vince McMahon dirán si es que veremos en más ocasiones a The Undertaker.

