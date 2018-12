Tras un año a pura lucha que tuvo momentos que marcarán la historia de la lucha libre de entretenimiento, la WWE cierra la temporada con uno de los eventos más atractivos para los fanáticos: TLC 2018. Las luchas de sillas, mesas y escaleras se celebrará este domingo desde las 7:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía FOX ACTION) desde el SAP Center de San José, California.

La cartelera no tiene nada que envidiarle a otros eventos de la compañía como Wrestlemania o Royal Rumble. Se pondrán en juego los campeonatos masculinos y femeninos de la WWE.

Además, en el combate más representativo de la velada californiana enfrentará a Braun Strowman vs. Baron Corbin. Con la conocida fuerza descomunal del 'Monstruo entre hombres', se espera una épica lucha.

Cartelera del evento:



Campeonato de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles



Campeonato de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax



TLC por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka



Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose



Triple amenaza por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

The Bar (c) vs. The New Day vs. The Usos



Campeonato de Peso Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Cedric Alexander



Combate TLC

Braun Strowman vs. Baron Corbin



Combate de mesas

Natalya vs. Ruby Riott



Combate de sillas

Randy Orton vs. Rey Mysterio



Combate de escaleras

Elias vs. Bobby Lashley



Final del torneo Mixed Match Challenge

Alicia Fox y Jinder Mahal vs. Carmella y R-Truth



Finn Bálor vs. Drew McIntyre

Cabe mencionar que el evento es pay per view y FOX ACTION tiene los derechos oficiales de la lucha. Además, podrás seguir el evento por WWE Network y también a través de la web de El Comercio.

Horarios en el mundo:





México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (Lunes 17 de diciembre).

Otro dato importante para los fanáticos es que el show iniciará con el tradicional Kick Off desde las 6:00 p.m. y será gratuito en el canal de YouTube y Facebook de la compañía de lucha libre.