WWE TLC 2018: el popular evento de mesas, sillas y escaleras se llevará a cabo este domingo en el SAP Center en San José, California, desde las 18:00 horas de México y 19:00 horas de Perú (EN VIVO ONLINE vía FOX Action).

En la primera pelea de la noche, R Truth y Carmela derrotaron a Alicia Fox y Jinder Mahal por la final del mixed match challenge. La fémina hizo rendir a 'foxy' con una espectacular llave de sumisión en el medio del ring.

En la segunda pelea de la noche, Cesaro y Sheamus (BAR) retuvieron los títulos en pareja de Smack Down en una lucha muy entretenida frente a The Usos y New Day. El irlandés consiguió la cobertura tras aplicar una patada en la cara de un miembro del 'nuevo día'.

Con ayuda de Apollo, Finn Bálor, Chad Gabble y Bobby Roode y Kurt Angle, Braun Strowman venció a Baron Corbin y se aseguró una lucha titular frente a Brock Lesnar por el Título Universal en Royal Rumble.

Natalya venció a Ruby Riott en una lucha de mesas que tuvo un componente emocional importante, debido al fallecimiento del miembro de la dinastía Hart.

En el siguiente encuentro entre Drew McIntyre y Finn Bálor, Dolph Ziggler intervino para que el ex campeón venza al irlandés con su finisher.

KICK OFF

Ya están confirmadas todos los combates. En total serán 12 las luchas que disfrutarán los fanáticos en las tres horas y media que durará WWE TLC 2018.

Este evento de la WWE es uno de los más esperados por los seguidores de la lucha libre porque en la mayoría de peleas serán estilo callejero. Se podrá usar escaleras, sillas y mesas para los combates.

Una de las peleas que todos quieren ver es la Daniel Bryan vs. AJ Styles. Ambos disputarán el título Mundial de la WWE. Este feudo ha desatado más de un comentario, sobre todo porque Bryan cambió de personaje.

En la rama femenina tendremos dos grandes peleas. Primero la triple amenaza donde Becky Lynch defenderá su título ante Charlotte Flair y Asuka. Luego la lucha entre Ronda Rousey ante la temible Nia Jax.

El gigante Braun Strowman peleará contra Baron Corbin. Esta lucha tiene estipulaciones: si Strowman ganá podrá enfrentarse a Brock Lestar por el Campeonato Universal de la WWE en Royal Rumble 2019. Pero si Corbin se queda con la victoria será gerente general de RAW de manera permanente. Si el lobo solitario pierde, dejará el cargo de gerente interino que actualmente posee.

A continuación os dejamos con la cartelera final de WWE TLC 2018:



Campeonato de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax



TLC por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka

Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose



Triple amenaza por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

The Bar (c) vs. The New Day vs. The Usos

Campeonato de Peso Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Cedric Alexander



Combate TLC

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Combate de mesas

Natalya vs. Ruby Riott



Combate de sillas

Randy Orton vs. Rey Mysterio

Combate de escaleras

Elias vs. Bobby Lashley



Final del torneo Mixed Match Challenge

Alicia Fox y Jinder Mahal vs. Carmella y R-Truth



Finn Bálor vs. Drew McIntyre