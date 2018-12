WWE TLC coronó a Asuka como nueva campeona femenina de Smack Down Live

WWE TLC 2018 se llevó a cabo en el SAP Center en San José, California. Fue el último PPV del año y dejó una lucha cerrada para Royal Rumble: Braun Strowman vs. Brock Lesnar por el Título Universal. Repasamos todas las peleas del evento.

En la primera pelea de la noche, R Truth y Carmela derrotaron a Alicia Fox y Jinder Mahal por la final del mixed match challenge. La fémina hizo rendir a 'foxy' con una espectacular llave de sumisión en el medio del ring.

En el segundo combate de la noche, Cesaro y Sheamus (BAR) retuvieron los títulos en pareja de Smack Down en una lucha muy entretenida frente a The Usos y New Day. El irlandés consiguió la cobertura tras aplicar una patada en la cara de un miembro del 'nuevo día'.

Con ayuda de Apollo, Finn Bálor, Chad Gabble y Bobby Roode y Kurt Angle, Braun Strowman venció a Baron Corbin y se aseguró una lucha titular frente a Brock Lesnar por el Título Universal en Royal Rumble.

En una lucha de mesas, Natalya venció a Ruby Riott en un combate que tuvo muchos componentes emocionales por la reciente muerte del papá de Nat.

En el siguiente encuentro entre Drew McIntyre y Finn Bálor, Dolph Ziggler intervino para que el ex campeón venza al irlandés con su finisher.

Rey Misterio aprovechó una fila de sillas armada por Randy Orton para vencerlo en una lucha de sillas. El pequeño luchador lo atrapó en un 'paquetito' para la cuenta de tres.

Ronda Rousey venció a Nia Jax y retuvo el Título Femenino de Raw. La ex UFC consiguió hacer una gran llave de sumisión para conseguir retener su máxima presea.

En una lucha titular por el WWE Title, Daniel Bryan retuvo el cinturón tras envolver en un 'paqutito' a AJ Styles y conseguir la cuenta de tres.

KICK OFF

Dean Ambrose venció a Seth Rollins y conquistó el Título Intercontinental.

PREVIA



El pay per view de la World Wrestling Entertainment será transmitido a través de la señal de Fox Action y en el streaming de WWE Network. El show arrancará con el Kick Off desde las 6:00 p.m. y será gratuito en el canal de YouTube y Facebook de la compañía de lucha libre.

La cartelera de Table, Ladders and Chairs (TLC) promete, pues, un evento con defensas titulares, peleas con estipulaciones especiales en las que los competidores podrán usar mesas, sillas o escaleras.

WWE TLC 2018: horarios del evento

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (Lunes 17 de diciembre).



El enfrentamiento por el campeonato Intercontinental de WWE será uno de los más atractivos de la noche. Seth Rollins se medirá a Dean Ambrose en un combate que tiene una rivalidad desde la traición del 'Lunático' en la última separación de 'The Shield'.



En esta misma velada, AJ Styles tendrá una revancha por el título de la WWE. El 'Fenomenal' buscará recuperar el título máximo de la empresa, el mismo que perdería frente a Daniel Bryan, actual campeón, luego de un golpe bajo y conteo de tres.



Becky Lynch pondrá en juego el título femenino de SD Live frente a Charlotte Flair y Asuka. La irlandesa quiere terminar de una vez la rencilla con la 'Reina'. Aunque en esta ocasión no será en mano a mano, pues la 'Emperadora del mañana' ganó un lugar en esa combate, luego de vencer en la batalla real del 'show azul'.



El cinturón femenino de Raw también estará en juego cuando la monarca, Ronda Rousey, se mida a Nia Jax. En las semanas previas al enfrentamiento, la samoana ha usado el micrófono y las cámaras para provocar a 'Rowdy'.

Baron Corbin quiere convertirse en gerente general permanente de Raw. Sin embargo, el 'Lobo solitario' tendrá que vencer a Braun Strowman en una contienda complicada. El 'Monstruo entre hombre', pese a ser anunciado, es duda por una lesión en el hombro.

WWE TLC 2018: cartelera final del evento



Campeonato de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles



Campeonato de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax



TLC por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka



Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose



Triple amenaza por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

The Bar (c) vs. The New Day vs. The Usos



Campeonato de Peso Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Cedric Alexander



Combate TLC

Braun Strowman vs. Baron Corbin



Combate de mesas

Natalya vs. Ruby Riott



Combate de sillas

Randy Orton vs. Rey Mysterio



Combate de escaleras

Elias vs. Bobby Lashley



Final del torneo Mixed Match Challenge

Alicia Fox y Jinder Mahal vs. Carmella y R-Truth



Finn Bálor vs. Drew McIntyre