WWE EN VIVO Hell in a Cell 2018 EN DIRECTO vía FOX Action: este domingo desde Texas

WWE EN VIVO Hell in a Cell 2018 ONLINE: se desarrollará este domingo (6:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Action) en el AT&T Center de San Antonio, Texas. El evento tendrá como punto cumbre la lucha entre Roman Reigns ante Braun Strowman.



Toda la emoción del Hell in a Cell 2018 arrancará con el kickoff, programado para las 17:00 horas (en Perú). El previo a la cartelera principal lo podrás seguir gratuitamente en las cuentas de WWE en YouTube, Twitter, Facebook.

Los campeonatos más importantes de la WWE se pondrán en juego durante la velada. Dentro de la celda infernal, Roman Reings se enfrentará a Braun Strowman con la participación de Mick Foley como árbitro especial. El 'Monstruo entre hombre' cobrará su maletín del Money in The Bank.

AJ Styles defenderá el título de la WWE contra Samao Joe, en un combate sin estipulaciones especiales. Este duelo será la revancha de la lucha que terminó en descalificación en SummerSlam, tras los silletazos que el 'Fenomenal' propinó al samoano.

Ronda Rousey, campeona femenina de Raw, se medirá contra Alexa Bliss, en el primer duelo que sostendrán ambas en un PPV. Por otro lado, las examigas Charlotte Flair (campeona) y Becky Lynch disputarán el cinturón de SmackDown Live. La irlandesa traicionó a la 'Reina' en el pasado evento y, desde entonces, empezó esta rivalidad.

Jeff Hardy y Randy Orton serán los protagonistas del otro combate de Hell in a Cell 2018 dentro de la jaula infernal. Desde hace semanas, la 'Víbora' quiere borrar del mapa al 'Broken Nero' con ataques constantes. Incluso le costó perder el título de los Estados Unidos.

WWE Hell in a Cell 2018: toda la cartelera

Roman Reigns (c) vs. Braun Strowman - Por el título WWE Universal dentro de la celda infernal y con Mick Foley como árbitro especial



Charlotte Flair (c) vs. Becky Lynch - Por el título femenino de WWE SmackDown Live



AJ Styles (c) vs. Samoa Joe - Singles - Por el título de la WWE



Ronda Rousey (c) vs. Alexa Bliss - Por el título femenino de WWE Raw



Jeff Hardy vs. Randy Orton Hell - Pelea dentro de la celda infernal



Dolph Ziggler y Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins y Dean Ambrose - Por el título de parejas de WWE Raw.



Daniel Bryan & Brie Bella vs. The Miz & Maryse Mixed - Pelea en parejas mixtas



The New Day (Big E, Kofi Kingston, y/o Xavier Woods) (c) vs. Rusev y Aiden English - Por el título en pareja de WWE SmackDown