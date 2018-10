El WWE Super Show-Down 2018 tendrá como protagonista a Ronda Rousey, quien hará equipo con las gemelas Brie Bella y Nikki Bella. Al frente estará el Escuadrón Riott. La contienda será este sábado (4:00 a.m. de Perú y México EN VIVO ONLINE vía FOX Action), en el Melbourne Cricket Ground de Australia.

La presencia de Ronda Rousey está generando más de un comentario en Australia. La leyenda de la UFC buscará brillar en el WWE Super Show-Down 2018. Esta vez, no estará sola porque tendrá la ayuda de Brie Bella y Nikki Bella.

El combate que tendrá Ronda Rousey en el WWE Super Show-Down 2018 está pactado para ser un la lucha de 3 vs. 3. Es por eso que la ex campeona mundial de la UFC tendrá como aliadas a Brie y Nikki Bella.

WWE Super Show-Down 2018 EN VIVO: horarios en el mundo



Perú - 4:00 a.m. (FOX Action)

México - 4:00 a.m. (FOX Action)

Colombia - 4:00 a.m. (FOX Action)

Argentina - 6:00 a.m. (FOX Action)

Chile - 6:00 a.m. (FOX Action)

España - 11:00 a.m. (FOX Action)

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 5:00 a.m. (FOX Action)

Ecuador - 4:00 a.m. (FOX Action)

Costa Rica - 3:00 a.m. (FOX Action)

Ronda Rousey y las gemelas Bella se medirán ante el Escuadrón Riott, que está conformado por su lideresa Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan. Esta lucha será una de las mejores que veremos en el WWE Super Show-Down 2018.​