El WWE Super Show-Down 2018 se llevará a cabo este sábado (4:00 a.m. de Perú y México EN VIVO ONLINE vía FOX Action). Este gran evento tendrá como escenario el Melbourne Cricket Ground de Australia.

Ya están confirmadas todas las luchas del WWE Super Show-Down 2018. En total serán 11 combates que tendrá como protagonistas a las estrellas de RAW y SmackDown. Este evento promete muchas emociones.

Es la primera vez que se desarrolla un show de esta magnitud en Australia. El WWE Super Show-Down 2018 se desarrollará luego del éxito que tuvo Greatest Royal Rumble que se desarrolló en Arabia Saudita.

WWE Super Show-Down 2018: previa del mega evento en Australia. (Video: WWE)

Por todas las peleas que fueron confirmadas, hace presagiar que el WWE Super Show-Down 2018 será uno de los mejores eventos del año. Sin embargo, la lucha más esperada es la de Triple H vs. The Undertaker.

Los seguidores de la WWE podrán ver por última vez a estas dos estrellas de la lucha libre peleando dentro de un cuadrilátero. Además, este evento marcará el regreso de Jhon Cena y también contará con la presencia de Ronda Rousey.



WWE Super Show-Down 2018 EN VIVO: horarios en el mundo



Perú - 4:00 a.m. (FOX Action)

México - 4:00 a.m. (FOX Action)

Colombia - 4:00 a.m. (FOX Action)

Argentina - 6:00 a.m. (FOX Action)

Chile - 6:00 a.m. (FOX Action)

España - 11:00 a.m. (FOX Action)

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 5:00 a.m. (FOX Action)

Ecuador - 4:00 a.m. (FOX Action)

Costa Rica - 3:00 a.m. (FOX Action)