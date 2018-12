Este domingo se llevará a cabo WWE TLC 2018 desde el SAP Center en San José California. El evento principal se transmitirá EN VIVO ONLINE vía Fox Action desde las 18:00 horas de México, 19:00 horas de Perú y Colombia. Una de las peleas más esperadas será la de Ronda Rousey vs. Nia Jax.

WWE Evolution EN VIVO: Ronda Rousey venció por sumisión a Nikki Bella y retuvo título de Raw | VIDEO

Esta pelea generó más de un comentario porque será uno de los combates más difíciles que le tocará afrontar a Ronda Rousey. La campeona de RAW quiere terminar el año reteniendo su título.

En Survivor Series 2018, Ronda Rousey fue humillada por Charlotte Flair ahora en WWE TLC 2018 quiere olvidar ese mal rato. Pero no la tendrá nada fácil porque su rival, Nia Jax, está buscando recuperar el título femenino de RAW.

Será la primera vez que Ronda Rousey y Nia Jax se enfrenten en un gran evento. La ex estrella de la UFC sabe que tendrá que redoblar esfuerzos para retener su cinturón.

WWE TLC 2018 no regalará una gran pelea. No hay una favorita en el combate entre Ronda Rousey y Nia Jax. Todo se definirá en el cuadrilátero.

A continuación os dejamos con la cartelera final de WWE TLC 2018:



Campeonato de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax



TLC por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka

Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose



Triple amenaza por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

The Bar (c) vs. The New Day vs. The Usos

Campeonato de Peso Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Cedric Alexander



Combate TLC

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Combate de mesas

Natalya vs. Ruby Riott



Combate de sillas

Randy Orton vs. Rey Mysterio

Combate de escaleras

Elias vs. Bobby Lashley



Final del torneo Mixed Match Challenge

Alicia Fox y Jinder Mahal vs. Carmella y R-Truth



Finn Bálor vs. Drew McIntyre