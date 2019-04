WWE WrestleMania 35: día, hora, canal y cartelera del evento más grande de lucha libre | FOTOS

WWE WrestleMania 35 EN VIVO ONLINE: sigue EN DIRECTO el megaevento más importante de la lucha libre de entretenimiento, que tendrá figuras importantes como Triple H, Brooke Lesnar, Batista, Ronda Rousey, entre otros. Además, se espera por alguna aparición sorpresa.

WrestleMania 2019 se llevará a cabo este domingo 7 de abril en el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey (6:00 p.m. EN VIVO ONLINE cartelera estelar) La transmisión del evento de la WWE estará a cargo de FOX Action (Movistar y DirecTV)

WWE WrestleMania 2019 será transmitido por FOX Action, YouTube y WWE Network (15:00 horas de Perú – kickoff). En otros países de Sudamérica, como Argentina y Chile, el evento también se podrá ver por FOX Sports Premium, WWE Network y FOX Sports Action (evento principal).

Por primera vez en la historia de WrestleMania, el evento principal estará protagonizado por una lucha de mujeres. Ronda Rousey, campeona de Raw, defenderá su título en una triple amenaza frente a Becky Lynch y Charlotte Flair, monarca de SmackDown. El combate tendrá ambos cinturones en juego.

Triple Threat Winner Take All Raw & Smackdown Women’s Title Match - Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair (Foto: WWE)

En tanto, Brock Lesnar defenderá el campeonato Universal de Raw frente a Seth Rollins. 'La Bestia' buscará alargar su reinado en la WWE ante el 'Arquitecto' en 'la vitrina de los inmortales'.

Asimismo, Daniel Bryan, campeón del título mundial de la WWE, pondrá en juego el cinturón contra Kofi Kingston. Mientras que Triple H y Batista protagonizarán una de las luchas más atractivas de WrestleMania 35.

No Holds Barred Match - Triple H vs. Batista (Foto: WWE)

A qué hora se transmite WWE WrestleMania 35 en tu país

- México 5:00 pm

- Honduras 5:00 pm

- Guatemala 5:00 pm

- El Salvador 5:00 pm

- Nicaragua 5:00 pm

- Ecuador 6:00 pm

- Colombia 6:00 pm

- Panamá 6:00 pm

- Perú 6:00 pm

- España 00:00 a.m. (lunes)

- Estados Unidos (Miami y Nueva York) 7:00 pm

- Bolivia 7:00 pm

- República Dominicana 7:00 pm

- Paraguay 7:00 pm

- Puerto Rico 7:00 pm

- Venezuela 7:00 pm

- Argentina 8:00 pm

- Brasil 8:00 pm

- Chile 8:00 pm

- Uruguay 8:00 pm

Cartelera principal WWE Wrestlemania 35

- Campeonatos Femenino de Raw y Smackdown (Winner takes all match): Ronda Rousey (c/Raw) vs. Charlotte Flair (c/Smackdown) vs. Becky Lynch



- Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins



- Campeonato de WWE: Daniel Bryan (c/con Rowan) vs. Kofi Kingston (con Big E & Xavier Woods)

Daniel Bryan vs. Kofi Kingston por el título mundial de la WWE. (Foto: WWE).

- Campeonato de Estados Unidos: Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio



- Campeonato Intercontinental: Bobby Lashley (c/con Lio Rush) vs. Demon Finn Bálor



- Lucha No Holds Barred: Triple H vs. Batista

- Despedida de Kurt Angle: Kurt Angle vs. Baron Corbin



- Lucha donde las caídas cuentan en todos lados: Shane McMahon vs. The Miz



- Lucha individual: AJ Styles vs. Randy Orton

- Lucha individual: Roman Reigns vs. Drew McIntyre



- Campeonato Femenino de Parejas de WWE: The Boss ‘n’ Hug Connection (Bayley & Sasha Banks, c) vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs. Nia Jax & Tamina



- Campeonato de Parejas de Smackdown: The Usos (c) vs. Aleister Black y Ricochet vs. The Bar (Sheamus & Cesaro) vs. Rusev y Shinsuke Nakamura

Kickoff de Wrestlemania 35

- André the Giant Memorial Battle Royal: Braun Strowman vs. Colin Jost vs. Michael Che vs. Andrade vs. Apollo Crews vs. Titus O'Neil vs. Tyler Breeze vs. Jinder Mahal vs. No Way Jose vs. Bobby Roode vs. Chad Gable vs. Kalisto vs. Gran Metalik vs. Lince Dorado vs. Bo Dallas vs. Curtis Axel vs. Heath Slater vs. Rhyno vs. Viktor vs. Konnor vs. Ali vs. Shelton Benjamin vs. Luke Gallows vs. Karl Anderson vs. Matt Hardy vs. Jeff Hardy vs. Otis vs. Tucker vs. EC3 vs. luchadores por confirmar.

- WWE Battle Royal femenina: Asuka vs. Carmella vs. Naomi vs. Lana vs. Mandy Rose vs. Sonya Deville vs. Nikki Cross vs. Dana Brooke vs. Ruby Riott vs. Liv Morgan vs. Sarah Logan vs. Zelina Vega vs. Mickie James vs. luchadoras por confirmar.

- Campeonato Crucero de WWE: Buddy Murphy (C) vs. Tony Nese