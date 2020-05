La lucha libre fue declarada como un “negocio esencial” en Florida, dándole carta libre a WWE y AEW para continuar con sus funciones semanales. Vince McMahon, mediante Linda McMahon, consiguió que el Estado no les impida continuar con los programas desde el Performance Center, en Orlando. Pese a que quisieron beneficiarse solo ellos, también ayudaron a la compañía rival. No obstante, la empresa más grande del mundo ha incumplido con los protocolos para prevenir el contagio del coronavirus.

Hace unos días, WWE despojó del campeonato Intercontinental a Zami Zayn. Para nombrar a un nuevo campeón, la empresa ha comenzado con un torneo eliminatorio en los programas de SmackDown. El ex monarca afirmó que no luchará debido a un posible contagio por el coronavirus. Esto pasó inadvertido y no se habló mucho de ello.

Sin embargo, The Wrestling Observer y WrestleTalk reportaron que la WWE no ha hecho pruebas de coronavirus a sus empleados en ninguno de los tapings, ni antes ni después de estos. Esta información contraste lo que oficialmente indicaron desde la propia WWE, quienes afirmaron haber “tomado todas las medidas preventivas”.

Asimismo, se indicó que en los últimos eventos no se tomó ninguna prueba, incluso en Money In The Bank, cuya pelea principal se llevó a cabo en las torres principales de la empresa, involucrando a muchos empleados. Esto podría acarrearle una dura sanción a la empresa de la WWE, aunque esto no se ha tipificado como delito.

Otras estrellas, como Roman Reigns, han decidido no lucha para protegerse por el coronavirus. Se espera que en los prómixo días se pronuncie WWE ante esta denuncia.

Por su parte, All Elite Wrestling (AEW) sí ha hecho pruebas de coronavirus en los últimos tapings a todos sus empleados y todos salieron libre de la enfermedad.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

MÁS EN DT...