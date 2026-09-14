Por Redacción EC

La resistencia, la técnica y la estrategia volverán a ponerse a prueba en el mar del norte peruano. El próximo 26 de septiembre, Piura será escenario de la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, una de las competencias de aguas abiertas más esperadas del calendario nacional, que reunirá a más de 200 nadadores de Perú y otros países de la región.

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