La resistencia, la técnica y la estrategia volverán a ponerse a prueba en el mar del norte peruano. El próximo 26 de septiembre, Piura será escenario de la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, una de las competencias de aguas abiertas más esperadas del calendario nacional, que reunirá a más de 200 nadadores de Perú y otros países de la región.

La edición 2026 llega con una importante novedad: una nueva ruta de 10 kilómetros, diseñada para nadadores experimentados, que llevará a los participantes desde el Hotel Wawa, en Máncora, hasta el Hotel Marcilia, en Vichayito. La competencia también mantendrá sus tradicionales recorridos de 6K y 1.5K, permitiendo que nadadores con distintos niveles de experiencia puedan enfrentarse al desafío del océano.

Tres distancias para poner a prueba resistencia y técnica

La 10K será el principal reto de la jornada y tendrá como punto de partida el Hotel Wawa, en Máncora, y como llegada el Hotel Marcilia, en Vichayito. La distancia está dirigida especialmente a nadadores con experiencia en aguas abiertas.

La 6K, considerada la ruta clásica de la travesía, partirá desde el Muelle de Máncora hasta Vichayito, mientras que el 1.5K se desarrollará frente al Hotel Marcilia como circuito de menor distancia. Asimismo, con temperaturas del agua estimadas entre 20 °C y 24 °C, los participantes deberán combinar preparación física, dominio técnico, orientación y capacidad de adaptación a las condiciones del mar.

Figuras de la natación peruana estarán en la línea de partida

La competencia contará con la presencia de destacados exponentes de las aguas abiertas. Entre ellos estará Eduardo “Guayo” Collazos, referente peruano de la disciplina y reconocido por convertirse en el primer nadador peruano en completar el desafío de los Siete Mares, uno de los mayores retos de la natación de aguas abiertas a nivel internacional.

La convocatoria también tendrá participación internacional, con nadadores provenientes de Perú, Ecuador y Chile, fortaleciendo el carácter regional de una competencia que año a año gana protagonismo dentro del calendario de aguas abiertas.

Mad Wave: respaldo al crecimiento de las aguas abiertas

La competencia contará con el respaldo de Mad Wave, marca especializada en natación, que apuesta por acompañar el desarrollo de los atletas y la profesionalización de esta disciplina en el país.

Asimismo, Ismael Merino, organizador general desde la primera edición y creador de la competencia junto con Miguel Dammert, continúa liderando la organización. En esta nueva etapa, se ha sumado Jennifer Ahern, residente en el norte del país, con el objetivo de seguir impulsando la natación como un estilo de vida.

“Esta travesía representa mucho más que completar una distancia: es un desafío que exige preparación, disciplina y fortaleza mental. Cada brazada nos permite disfrutar del mar, conectar con la naturaleza y superar nuestros propios límites, siempre con una pasión enorme y un profundo respeto por el océano. En ese sentido, contar con la participación y experiencia de Perú Swimmers aporta mucho a este tipo de travesías y eleva el nivel de la competencia, demostrando el crecimiento que viene alcanzando la natación en aguas abiertas en nuestro país”, señaló Ismael Merino, miembro del comité organizador de la XVII Travesía Máncora–Vichayito.

“Desde Mad Wave, profesionalizar la natación peruana va mucho más allá de corregir la técnica o buscar tiempos en una piscina o en aguas abiertas. Significa apostar por el talento en cada rincón del país, acompañar a nadadores con experiencia como los integrantes de Perú Swimmers y seguir impulsando eventos en escenarios increíbles como la costa norte, que tienen todo para proyectarse y estar en la mirada internacional”, señaló María Eneyda Romero, Brand Manager de Mad Wave & Swim World en Perú.

Añadió que el objetivo es acompañar a los atletas en cada etapa del desafío: “Queremos que los atletas sientan que tienen el respaldo, la tecnología y la indumentaria de nivel mundial que un reto de esta magnitud exige, sin importar en qué región se encuentren. Detrás de cada atleta hay muchas horas de disciplina y un amor gigante por el agua. Por eso, este 26 de septiembre no solo estaremos en la meta esperándolos, sino acompañándolos en cada metro de esta travesía”.

Este año organizada por Aguas Abiertas Perú y Perú Swimmers, la XVII Travesía Máncora–Vichayito busca consolidarse como una travesía referente para los amantes de la natación de aguas abiertas, reuniendo a atletas nacionales e internacionales en uno de los escenarios naturales más espectaculares del litoral peruano.

Las tres pruebas