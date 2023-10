- ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando el COP te pidió hacer los uniformes del equipo peruano?

Estoy súper contento de que hayan pensado en mí, yo me junté como hace un par de meses con ellos, primero era solo realizar el uniforme de gala con la bandera en la inauguración, pero luego en otra reunión, me dijeron que querían que haga toda la indumentaria y hemos hecho 16 prendas por cada deportista, lo que equivale a 380 kit (aquí hay shorts, pantalones, polos, casacas, media, mochila), eso con respecto a los Juegos Panamericanos y ahora estoy con los uniformes de los Parapanamericanos que es la continuación. Ahí son 17 prendas, porque estoy haciendo una maleta con ruedas para ellos y eso entrego el 7 de noviembre y son 146 kits. Ahí hay más de 8 mil prendas.

-¿Es la primera vez que diseñas en el rubro de deporte?

El 2021 hubo como una olimpiada pequeña que se realizó en Paraguay llamado ASU . Solamente le hice polos, fueron 859 polos. Quedaron contentos, ¿parece? (risas).

-¿En qué se basó para inspirarte en esta nueva colección que son los uniformes de la delegación peruana en santiago 2023?

El 99 por ciento de mis colecciones, siempre me inspiro en el Perú, y esta vez, estuvo inspirado en la bandera y los colores de los uniformes son blanco y rojo, sin embargo, tiene algunos detalles de color negro y uso los escudos de diferente manera, en algunos utilizó solo en color negro y en otras prendas el escudo es como si fuera pintado a mano.

Estos serán los uniformes que lucirán nuestros deportistas en los Panamericanos Santiago 2023.



La indumentaria oficial de los 216 atletas fue diseñada y confeccionada por el reconocido diseñador nacional Yirko Sivirich.@PanamSports @santiago2023 @YIRKOSIVIRICH pic.twitter.com/ZFSShd79Wh — Team Perú Oficial (@cop_teamperu) October 14, 2023

-¿Sientes que este año es el mejor de tu carrera?

Se podría decir que sí, este año nació mi hija, tiene cinco meses de nacida y como dicen, los niños vienen con el pan bajo el brazo, pero en este caso fue un baguette (risas), porque estoy haciendo varias cosas: hago trajes a medida y nada como ahora hacer indumentaria para los Juegos Panamericanos. El Comité Olímpico se ha preocupado por la indumentaria de sus deportistas y adidas les ha hecho sus zapatillas a los deportistas.

-¿Esperas hacer alguna colaboración con adidas?

No me cierro a nada, yo igual hago uniformes para empresas, no solamente las diseños , sino hay diseño y confección o solo confección.

-¿Qué piensas cuando retrocedes quince años atrás, a tus inicios?

Me emociona. Con la moda empecé hace 15 años y luego de dos o tres años empecé con mi marca Yirko Sivirich y mis primeras prendas fue con el escudo del Perú, pero era pintado a mano por artistas de Bellas Artes y como era caro, tuve que hacer esas prendas con estampado como si fuera a mano. Yo tengo ese amor por el Perú desde que estaba en el colegio, porque estaba en la escolta, llevaba la bandera y desfilaba, porque antes compraba polos y luego los vendía. Pero cuando inicie con mi marca empecé con polos de comics y diferentes cosas, sin embargo no le daban mucha acogida. Pero yo no me daba por vencido y por ahí se animaba la gente, el Perú se volvió más nacionalista y poco a poco iba creciendo.

-¿Pero de adolescente te gustaba el diseño?

No, yo me di cuenta del diseño cuando tenía 30 años, esto a que yo entré a trabajar a una tienda que se llamaba Ermenegildo Zegna, donde era vendedor ahí y me di cuenta que me gustaba la moda - y pese a que yo soy de provincia pensaba que mi instinto de moda no estaba empapado con este mundo y cuando me comenzó a gustar, decidí ser diseñador, ya que la moda la usamos todos los días y recuerdo que en mi infancia a mis amigos les aconsejaba sobre la ropa que debían usar. La moda es la ropa que usamos, no necesariamente tiene que ser una prenda cara.

-¿Qué carrera estudiaste?

Estudie administración, no lo termine, lo estudié en IPAE durante dos años y medio. Tomé un par de curso, no estudie la carrera completa de Diseño, pero hice un curso en Lima y otro Milán de diseño, viaje, conocí tiendas, vi desfiles, observé a la gente vestida en la calle

-¿Realmente el peruanos/peruana se preocupa por su vestimenta?

Yo empecé hace 15 años atrás en Lima y hoy la diferencia es abismal, porque antes no se preocupaba, ahora sí, el hombre quiere usar jeans pitillo, usa color rosado, se cuida, puesto que va al gimnasio y utiliza cremas. Yo decidí hacer ropa para hombres, hoy usan crema que hace años atrás no lo hacían. Yo inicie a hacer ropa de hombre porque antes no había opciones, hoy hay varias y creo que va a seguir creciendo. Las chicas no solo ven a un hombre que les atraiga por la apariencia, sino que se vista bien. Se arregle el pelo y hay una competencia por quien se ve mejor.

-¿Algún futbolista te llamó para que le realices un traje?

Hay varios futbolistas que yo les he hecho su traje cuando se han casado, no recuerdo mucho los nombres, pero hubo varios. En algún momento, antes de pandemia tuve una reunión con Ricardo Gareca y los dirigentes para yo hacerle trajes para las Eliminatorias, vino la pandemia y ya no nos reunimos.

-¿Y qué tal esa reunión con Gareca?

Se nota que es un hombre de buen vestir, el día que nos juntamos, yo le lleve un par de propuestas de traje para los viajes y le encanto. Yo feliz que le haya gustado, pero tras la pandemia no se pudo hacer nada.

-Hoy estás en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Sí, hoy estoy en la inauguración allá en Santiago. Me quedó hasta el 22 de octubre, de seguro el día de la inauguración estaré emocionado hasta las lágrimas cuando vea a los muchachos desfilar.

-¿Algún famoso ha usado tu ropa?

Cuando vino a Lima me llamó Mike Bahía y he ido a su hotel a llevar algunos trajes que quería usar para sus shows. Luis Fonsi y la vez que cantó a los Juegos Panamericanos Lima 2019 lo vestí. Antonio Banderas desfiló en Miami. Acá en Lima a Gian Marco, Christian Meier y hay varios artistas más. También hago trajes a medida.

-¿Qué se viene para tu carrera?

A finales de noviembre hago un desfile en el Callao. Yo trabajo duro, cada día, para que la marca crezca.

