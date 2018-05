YouTube: este choque de tres en Mundial de Moto GP hizo temer lo peor | VIDEO

We lost 20 precious points today, but we go home being aware of our competitiveness.

Oggi abbiamo perso 20 punti importantissimi, ma andiamo a casa consapevoli della nostra competitività.#Dovi04 #DesmoDovi #AD04 #ForzaDucati #MotoGP #Alpinestars #SuomyHelmets #RedBull pic.twitter.com/whWgFAYGNs