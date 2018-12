YouTube: la emotiva lección que le dio LeBron James a su menor hijo | VIDEO

LeBron James es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Este gran deportista no solo deja grandes lecciones dentro del campo, también lo hace fuera de ellos. En un video publicado en YouTube se puede ver al jugador de Los Angeles Lakers dándole una enseñanza a su hijo.

En el video, que ya está dando la vuelta al mundo, se puede ver a LeBron James charlando con su hijo quien no había tenido un buen partido de básquet. El heredero de la estrella de la NBA estaba muy triste porque falló una canasta clave.

Al ver esto, LeBron James se sentó junto a su hijo Bryce Maximus y le dio un gran consejo para que recupere la confianza. De esta manera contuvo la frustración de su pequeño de 11 años.

"Has hecho tres de las mejores jugadas del partido.Sabes lo que estoy diciendo? No te preocupes por si fallas o metes los tiros, chico. Has jugado un partidazo, no te preocupes por ello. Buen trabajo, estoy orgulloso de ti. Ve con tu equipo, buen trabajo", fueron algunas de las palabras de LeBron James.

Así fue a emotiva lección que le dio LeBron James a su mejor hijo. (Video: YouTube - Foto: Captura)

Bryce Maximus James sigue los pasos de su padre. Pero él no es único hijo que tiene el alero de Los Angeles Lakers. LeBron Jr. es el mayor de la dinastía y con 14 años es considerado como el mejor de categoría.