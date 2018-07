YouTube: Sujeto intenta agredir a Chris Froome durante el Tour de Francia | VIDEO

El británico Chris Froome (Sky) fue objeto de la irá de algunos aficionados en el ascenso al Alpe D'Huez, que le insultaron, silbaron e incluso sufrió un empujón que no tuvo mayores consecuencias. Imágenes quedaron registradas en YouTube.

La resolución final que exculpó a Froome tras su positivo inicial en la Vuelta a España 2017 y que le permitió tomar la salida en el Tour tras sufrir el veto de la organización, aún se mira con hostilidad por aficionados que siguen la carrera en las cunetas.

Froome ha experimentado esa actitud hostil en los 13 kilómetros de ascenso al Alpe D'Huez, donde el ambiente normal suele ser de pasión y algún descontrol por parte de los más exaltados.



Afortunadamente el empujón del aficionado provocó la caída del ciclista. (Foto: captura)

"La locura de Alpe d'Huez", comenta Froome en Twitter, comentario que apoya con una foto de su paso en la curva de los holandeses, bajo el humo naranja.

Froome vivió un momento de tensión hacia mitad del ascenso cuando un espectador salió a mitad de la carretera y empujó al ciclista británico en el hombro derecho cuando marchaba entre varios corredores.

El incidente no pasó a mayores, pero Froome se mostró molesto con ese lance y declinó hacer comentarios al respecto.

Por su parte, el líder, su compañero Geraint Thomas, sí se refirió al incidente de su compañero y pidió respeto a los espectadores.

"Si a la gente no le gusta el equipo Sky, no tengo ningún problema, está bien, pero solo necesitamos gente que nos permita correr, y no tocar a los corredores, todos tienen el derecho de expresar su opinión, pero que dejen que la carrera transcurra normalmente", dijo.

Thomas también recibió silbidos cuando subió al podio a enfundarse el maillot amarillo.

En medio del ambiente cargado de la subida al Alpe D'Huez, la organización de la carrera pidió calma a los aficionados desde el coche del director, Christian Prudhomme, obligado a asomarse por el techo del vehículo para pedir a la multitud que se apartara.

También hubo tensión con la caída del italiano Vincenzo Nibali, que se fue al suelo tras chocar con una moto de la policía. El italiano fue sometido a pruebas en el camión medicalizado de meta, pero al surgir dudas por el dolor fue trasladado a un hospital de Grenoble para ser sometido a pruebas más completas.

