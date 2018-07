El ciclista Gianni Moscon, compañero de Chris Froome en la formación Sky, fue excluido del Tour de Francia por un altercado este domingo en la decimoquinta etapa. En los primeros kilómetros de la etapa, con salida en Millau, el italiano se interpuso en el camino del ciclista francés del Fortuneo, Elie Gesbert, que quería proteger la tentativa de escapada de su líder Warren Barguil y tuvo un gesto violento hacia él. El video de la agresión se ha difundido rápidamente en YouTube.

Según las imágenes del incidente, se puede observar al italiano extender su brazo derecho en dirección del ciclista del Fortuneo.

El suceso fue calificado de "agresión particularmente grave" y el jurado de comisarios decidió tomar esa decisión al inicio de la noche.

Sky emitió un comunicado en el que se mostró comprensivo con la decisión. "Apoyamos y aceptamos la decisión de los organizadores de excluir a Gianni Moscon del Tour de Francia", afirma en el texto el mánager del equipo, Sir Dave Brailsford.



"Gianni está decepcionado y sabe que ha defraudado al equipo y a sí mismo. Trataremos este incidente con Gianni cuando el Tour termine y decidiremos si hay que tomar alguna acción", añade el comunicado.



"Mi más sinceras excusas para Elie Gesbert y el equipo Fortuneo por este inaceptable incidente", concluye Brailsford.



Después, el propio Sky difundió un video en Twitter en el que Moscon presenta sus disculpas.



"Lamento completamente mi acto y querría presentar mis disculpas a Elie Gesbert. Lo que pasó no está bien, es un mal ejemplo de mi parte y me disculpo ante todo el mundo. Me disculpo también ante todo mi equipo y acepto evidentemente la decisión del Tour de Francia", dice Moscon.



- Otros incidentes -



El italiano, de 24 años, ya protagonizó varios incidentes en el pasado, pese a ser solo su tercera temporada en el pelotón profesional con los colores del Sky.



El año pasado, el trentino fue suspendido de forma interna por su propio equipo por seis semanas tras unos insultos racistas contra el francés Kevin Reza.



El Sky, además, advirtió al ciclista italiano que no consentiría otro comportamiento inaceptable, por lo que su exclusión del Tour podría tener consecuencias.



"Gianni sabe que no hay excusas por su comportamiento y si ocurre alguna otra vez, tendrá como resultado el término de su contrato", comunicó el Sky tras el incidente con Reza.



En otra ocasión, Moscon fue acusado por el suizo Sébastien Reichenbach, que había apoyado a Reza, de haber provocado su caída en una carrera en Italia (Tres Valles Varesinos), pero no fue finalmente sancionado por la comisión de disciplina de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que hizo público su veredicto el mes pasado, por falta de pruebas.



"Gianni y el equipo nunca estuvieron de acuerdo con estas acusaciones", señaló entonces el Sky.



"Apoyamos a Gianni. Estamos satisfechos de que haya podido ponerse punto final a este asunto. Es un joven ciclista con talento que va a aportarnos mucho estos próximos años", añadió el equipo.



Moscon destacó el año pasado, tanto en las Clásicas (quinto en la París-Roubaix, tercero en la Vuelta a Lombardía), como en la Vuelta a España, donde trabajó para ayudar a Froome a ganarla.



El italiano disputaba su primer Tour de Francia.



Tras esta exclusión, los dos líderes del Sky, el maillot amarillo Geraint Thomas y el último ganador de la prueba, Chris Froome, solo tienen cinco compañeros (Bernal, Castroviejo, Kwiatkowski, Poels y Rowe).



(AFP)

