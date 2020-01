Valentina Shevchenko es la reina del peso mosca en UFC que el próximo sábado 8 de febrero tendrá una pelea importante en el Toyota Center de Houston, Texas, para defender el título ante su contrincante Katlyn Cookagian. En su última entrevista, la popular Bullet dio su apreciación para su próxima defensa por el cinturón.

Esto marcará el primer tiro de Chookagian al oro UFC. “Blonde Fighter” se ganó esa oportunidad en la cartelera de UFC 244, cuando superó a Jennifer Maia para ganar una decisión.

La oponente de Valentina Shevchenko ya estaba en el puesto número 1 en la división de peso paja antes de la pelea de Maia, y se reafirmó como la próxima mujer en la fila por una oportunidad por el título con su victoria.

En su pelea más reciente, Katlyn Cookagian derrotó a Joanna Calderwood por decisión. Ella entrará en su pelea por el título con Shevchenko, con un sólido récord general de 13-2.

Por su parte, Valentina Shevchenko llega con un récord de 18-3 en general. Ella está en una racha de cuatro peleas ganadas en la nueva división de peso mosca de UFC.

El título vacante de UFC lo logró ante Joanna Jerzejczyk el pasado diciembre de 2018. Después de esto, ‘Bullet’ defendió dos veces, con un golpe violento ante Jessica Eye y recientemente contra Liz Carmouche.

Entrevista de Valentina Shevchenko previo a UFC 247

“Todas las peleas son distintas porque cada oponente es único y tiene su propio estilo y técnica. Sobre altura, no puedes decir que es algo sorprendente, porque peleando en 135 libras he peleado con diferentes alturas de las oponentes. Ella es alta, pero flaca. Yo sé que ella no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero”, dijo Valentina Shevchenko.

“Ella es una peleadora completa. Le gusta pelear mucho en la distancia, sabe el piso, sabe la lucha, estoy esperando que traiga todo lo que puede dar”, agregó.

“Lo que siempre traigo en cuenta es cómo es el estilo de la pelea. No me importa con cuántas ha peleado, lo más importante para mí es su estilo, su dinámica… con todos estos detalles voy a preparar mi estilo y voy a entrenar todos mis aspectos”, dijo.

¿Se dará la trilogía entre Shevchenko vs. Nunes?

Valentina Shevchenko enfrentó dos veces a Amanda Nunes. Ambas perdió por decisión unánime. (AFP)

La actual campeona peso mosca Valentina Shevchenko, es conocida por ser la peleadora que más dificultades le puso al reinado de Amanda Nunes, iniciado en 2016. Con revancha en 2017, la brasileña encontró dificultades para vencerla y ganó por decisión dividida.

“Nosotras peleamos por cinco rounds, creo que fui la pelea más pareja que ella tuvo, y creo que gane. Nosotras tenemos nuestra historia, nos enfrentamos en dos ocasiones. La última pelea especialmente, si se concretaba cuando yo era campeona peso mosca, ciertamente yo había salido con el cinturón peso gallo también”, dijo Shevchenko.

“Dudo que hoy el resultado hubiese sido el mismo, porque, en esa época, los jueces no sabían mucho sobre mí, y ellos favorecieron a Amanda porque era la campeona. Es algo que no depende solo de mí y ni de ella. Es algo que sucederá algún día, y estaré lista”, afirmó Valentina.

Shevchenko se encontró en el deporte tras bajar a peso mosca. En la categoría de abajo, la peleadora destacó por sus victorias convincentes y ha entregado verdaderos espectáculos en sus defensas de cinturón.

En cada pelea, “Bullet” se mostró como una peleadora que puede venir y entregar una gran pelea en una nueva pelea con Nunes, que ha vencido a todas las rivales que le colocaron de frente.

Valentina, de momento, asegura que no piensa en Nunes. La campeona peso mosca está enfocada en su próxima pelea, cuando defienda su cinturón frente Katlyn Chookagian en UFC 247, el 8 de Febrero.

“No sé cuándo sucederá la tercera pelea con Amanda, porque ahora estoy enfocada en mi categoría. Yo espere tanto, y hoy finalmente puedo competir en otra división de peso natural con rivales de mí mismo tamaño. Por ahora, quiero continuar haciendo historia en mi división, y es por eso que es complicado pensar en Amanda en este momento. Pero yo que esa pelea sucederá algún día”, concluyó.

Este sábado 8 de febrero, los campeones Jon Jones y Valentina Shevchenko, serán protagonistas de la noche al exponer sus cinturones contra Dominick Reyes y Katlyn Chookagian. (UFC)

Últimas 10 peleas de Valentina Shevchenko en UFC

10/08/19 | Shevchenko vs. Carmouche en UFC Fight Night| Ganó

08/06/19 | Shevchenko vs. Eye en UFC 238 | Ganó

08/12/18 | Shevchenko vs. Jedrzeiczyk en UFC 231 | Ganó

03/02/18 | Shevchenko vs. Cachoeira en UFC Fight Night | Ganó

09/09/17 | Shevchenko vs. Nunes en UFC 215 | Perdió

28/01/17 | Shevchenko vs. Peña en UFC on Fox | Ganó

23/06/16 | Shevchenko vs. Holm en UFC on FOx | Ganó

05/03/16 | Shevchenko vs. Nunes en UF 196 | Perdió

19/12/15 | Shevchenko vs. Kaufman en UFC on Fox | Ganó

27/02/15 | Shevchenko vs. Finnev en Legacy Fighting | Ganó

Previa UFC 247: Jones vs. Reyes; Shevchenko vs. Chookagian

Este sábado 8 de febrero, los campeones Jon Jones y Valentina Shevchenko, serán protagonistas de la noche al exponer sus cinturones contra Dominick Reyes y Katlyn Chookagian, respectivamente en UFC 247.

La expectativa del evento PPV es grande tras la última conferencia de prensa. Jon Jones está seguro que terminará con la marca perfecta de 12 victorias que suma Dominick Reyes. El vigente campeón de 205 libras no le aportará nada nuevo a su presentación, ya que ha enfrentado a todo tipo de oponentes a lo largo de su carrera.

“No me importa que Dominick sea un desconocido, me lo estoy tomando en serio y entrenando al máximo. Estoy listo para destruir y tener un gran 2020”, indicó en conferencia.

Por otro lado la representante peruana, Valentina Shevchenko, hace caso omiso a las declaraciones de su próxima rival Chookagian, que asegura que es ‘diferente a todas las demás’. Tras competir con rivales más grandes en las 135 libras, ‘Bullet’ está feliz de competir en la categoría a la que pertenece y quiere retirarse con el cinturón en sus manos.

Logros en Kickboxing

2015 - Campeón de la Copa IFMA Royal Mundial

2014 - La leyenda de Mulan K1 Champion, 60kg (1 defensa)

2014 - IFMA Muay Campeonato Mundial de Tailandia, 60kg (Oro)

2013 - Combate Mundial de Juegos de Campeonato tailandés de Muay, 60kg (Oro)

2013 - WKC Mundial K1 Campeón, 60kg (1 defensa)

2012 - Campeón Sudamericano de Muay Thai, 60kg

2012 - IFMA Muay Campeonato Mundial de Tailandia, 60kg (Oro)

2012 - Campeón tailandesa WMC Mundial Pro Muay, 63kg

2011 - WMC-IFMA Suramericanos Muay Campeonato tailandeses, 63.5 kg (Oro)

2010 - Combate Mundial de Juegos de Muay Thai Campeonato, 60kg (Oro)

2010 - IFMA Muay Campeonato Mundial de Tailandia, 63.5kg (oro)

2009 - IFMA Muay Thai Campeonatos del Mundo, 60kg (Oro)

2008 - IFMA Muay Campeonato Mundial de Tailandia, 57kg (Oro)

2007 - IFMA Muay Campeonato tailandeses Mundo, 57kg (oro)

2006 - IFMA Muay Campeonato tailandeses Mundo, 57kg (oro)

2006 - Campeón de Muay Thai Mundial WMF, 57kg

2005 - Campeón del Mundo de KF-1 MMA Pro, 57kg

2004 - WAKO Campeón del Mundo de Kickboxing, 56кg

2003 - IFMA Campeonatos del Mundo de Muay Thai, 57kg (Oro)

2003 - Campeón del Mundo KF-1 MMA Pro, 55kg

Logros en Muay thai

IFMA Campeonatos del Mundo Oro (2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2012)

WMC Campeón (una vez) (2012)

