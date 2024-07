Los Juegos Olímpicos París 2024 es uno de los eventos más esperados por los fanáticos del deporte. Es una maravillosa oportunidad para ver competir a los mejores atletas del mundo en las distintas disciplinas que existen. A propósito de ello, Deporte Total pudo conversar en exclusiva justamente con una de estas deportistas de élite: Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo y actual medalla de oro olímpica de triple salto. La venezolana contó cuáles son sus expectativas en este certamen especial y recordó su participación en los Juegos Panamericanos realizados en nuestro país durante el 2019.

Yulimar, quien no podrá participar por lesión, pero sí estará apoyando a su delegación, se refirió a los motivos que hacen especial esta edición de los Juegos Olímpicos. La venezolana, que en un principio sería abanderada de su país, pero luego fue sustituida de este cargo por una orden del Comité Olímpico Internacional (COI), recalcó que es un verdadero privilegio estar presente en París

“Estos juegos son muy especiales. Es la continuación de todos los juegos que se vienen realizando durante muchos años atrás. A excepción de los de Tokio, los cuales fueron muy atípicos por el tema de la pandemia, pero esto es como la continuación y todos los atletas hemos estado esperando en este momento. Son cada cuatro años y nosotros trabajamos mucho por esto. Al final estar aquí es una ilusión, un orgullo. Creo que cualquier atleta le gustaría estar aquí presente hoy día. Somos personas privilegiadas, bendecidas por el Señor. Me siento muy feliz de vivir esta experiencia de la forma en la que sea y poder dar ese apoyo sentimental y moral a mi delegación. El hecho de compartir con todos los atletas que van a estar en estos Juegos es muy apasionante y sentimental para mí. Esto es todo lo que deseamos como deportistas”, comentó la deportista sudamericana a DT.

Asimismo, Rojas recalcó que, si bien no podrá llevar el pabellón de su país durante la ceremonia de inauguración, estará apoyando en todo momento a sus compatriotas y reconoció que la expectativa es grande. “Sí voy a estar. Hubo un cambio de último momento. No voy a estar llevando el pabellón de mi país en medio de la inauguración, pero sí voy a estar detrás apoyando al equipo por cuestiones de protocolo del tema olímpico. Mi federación internacional mi cupo no lo resguardó por temas de que yo abandoné mi participación, tenía que ceder el cupo a otra atleta, al atleta que venía, y han sido las reglas durante muchos años, y estuve esperando hasta el último momento por si podían validar mi cupo y no me lo negaran, pero al final no pudo ser. Y ya que no voy a ser una atleta activa en los Juegos, no podré llevar mi pabellón, pero igual estaré simbólicamente siendo la atleta abanderada de mi país aunque no esté llevándolo directamente”.

Por último, la atleta venezolana tuvo un momento que fue invadido de nostalgia al recordar los lazos que la unen a Perú. Además, expresó su deseo de estar en los próximos Juegos Panamericanos, los cuales también se realizarán en nuestro país.

“Perú es un país muy especial para mí. He viajado mucho a Lima. Es muy especial porque allí gané mis primeros Juegos Panamericanos. Es especial porque allí van a celebrar los Juegos Panamericanos 2027 y espero que Dios me permita estar presente y recuperar mi título como campeona panamericana. Y la comida es maravillosa, lo que es el ceviche, hasta se me hace agua la boca (risas). Perú es maravilloso y su gastronomía , su cultura, el turismo, su gente es tan amable, y la comunidad de venezolanos que está en Perú. Aquella vez que recuerdo que competí, me apoyaron, me arroparon. Sé que en el 2027 será igual o mejor. Es un país donde muchos venezolanos han ido a buscar sus sueños y para mí es maravilloso y espero volver en algún momento”, finalizó Rojas.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2024 EN PERÚ?

El encargado de llevar el magno evento deportivo a las pantallas de todos los peruanos es ATV (Canal 9), que realizará una gran cobertura durante los 19 días de competencia en París 2024, cuya programación abarca la emisión de partidos de fútbol, por ejemplo, también mediante el servicio de streaming ofrecido.