Por Redacción EC

ZAAZ, empresa de telecomunicaciones perteneciente al holding latinoamericano Waiken ILW, y el Club atlético Atenea firmaron un convenio que busca promover el desarrollo integral del talento del vóley peruano, desde las categorías formativas hasta el equipo profesional que participa en el torneo local.

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