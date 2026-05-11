ZAAZ, empresa de telecomunicaciones perteneciente al holding latinoamericano Waiken ILW, y el Club atlético Atenea firmaron un convenio que busca promover el desarrollo integral del talento del vóley peruano, desde las categorías formativas hasta el equipo profesional que participa en el torneo local.

Bajo el concepto “juntos volamos”, el acuerdo tiene como principales objetivos potenciar la conectividad, fomentar el talento nacional y dar mayor visibilidad a las deportistas que forman parte del club, alineando esfuerzos entre el sector privado y el deporte formativo y profesional.

“Atenea es un club autosostenible, con cinco años en el ámbito local, que tiene el sueño de transformar el vóley nacional mostrando el valor de nuestras deportistas”, señaló Alexandra Villarán, directora deportiva del Club Atlético Atenea, resaltando el compromiso de la institución con un modelo de crecimiento sostenible y de largo plazo.

Por su lado Carolina Gottelli, gerente de Marketing de ZAAZ, hizo énfasis en el trabajo colaborativo y el compromiso de la compañía con el deporte nacional: “Estamos orgullosos de unirnos a Atenea y lograr junto a ellos, que el vóley sea un vehículo de desarrollo e inclusión para más niños y jóvenes. ZAAZ y Atenea volarán juntos para alcanzarlo”.

ZAAZ, compañía de internet y telecomunicaciones del holding regional Waiken ILW y que en noviembre de 2025 ingresó al mercado de fibra óptica peruano, tiene el objetivo de impulsar el talento peruano acompañando iniciativas que generan impacto social positivo a través del deporte. Ambas organizaciones trabajarán de manera conjunta para crear oportunidades de desarrollo para las deportistas y contribuir al crecimiento del vóley a nivel nacional.

El acuerdo contempla acciones enfocadas en el fortalecimiento de las canteras de menores, el acompañamiento al equipo profesional y la promoción del talento femenino, consolidando el talento deportivo peruano en la región.

Sobre ZAAZ Telecom

ZAAZ Telecom es una empresa de internet de alta velocidad y estabilidad y telecomunicaciones que nació en Brasil y se está ampliando al mercado latinoamericano con la llegada a Perú. La compañía es controlada por el holding regional Waiken ILW, liderado por el Grupo Werthein. Actualmente, ZAAZ tiene presencia en los estados brasileños de San Pablo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte, Ceará y Bahía, llevando tecnología de punta a más de medio millón de hogares.