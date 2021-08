Zelina Vega: “John Cena es un maestro de la lucha libre, hace todo bien en el ring” | ENTREVISTA

SummerSlam es, junto a WrestleMania, Royal Rumble y Survivor Series, uno de los cuatro grandes eventos que presenta WWE anualmente. Para este año, la empresa más grande de lucha libre en el mundo tendrá el retorno de John Cena como la principal atracción. Ante esto, El Comercio conversó con Zelina Vega, luchadora de SmackDown, sobre el retorno de Cena y sus expectativas dentro de la división femenina.

Me gustaría conocer todo el trayecto que viviste hasta llegar a WWE, ¿cuándo decidiste ser luchadora profesional? ¿hubo algún episodio o capítulo de tu vida que marcó ello?

Yo quise ser luchadora profesional desde que era pequeña. Crecí en una familia que respiraba lucha libre y sabía que todos querían que yo pudiese llegar. Sin embargo, yo quería estar dentro del ring, no ser presentadora o estar detrás, yo buscaba ser una luchadora a tiempo completo. Empecé con mi primo a los 17 años y desde entonces no he parado: tuve que viajar desde Nueva York a New Jersey, luego a Florida y luego por todo el país buscando oportunidades. Estoy orgullosa por todo lo que tuve que pasar y lo elegiría una y mil veces de nuevo.

Durante toda tu carrera, desde que eras pequeña hasta aquí, ¿qué fue lo más difícil?

Tener paciencia. No soy muy paciente y en este mundo de la lucha libre profesional tienes que tener mucha paciencia para conseguir tu lugar y luego defenderlo con mucho profesionalismo. Mi primera prueba en WWE fue en 2010 y me tomó siete años para que WWE se fije en mí y me ofrezca un contrato. Vine en el momento adecuado y di con las personas correctas para estar en WWE y eso fue grandioso. De hecho, hay mucho de lo otro: el trabajo duro, las amanecidas por los viajes, la dedicación, las críticas, etc., pero para mí, lo más complicado fue la paciencia. No obstante, amo todo lo que pasé y no lo cambiaría por nada en el mundo.

Hablando sobre WWE y el mundo profesional de la lucha libre, ¿qué significan WWE y el WWE Universe para ti?

Es una gran parte de mi vida. Lo soñé desde pequeña y sigo viviendo un sueño en WWE. Cuando era pequeña, siempre asistía a los shows semanales y veía mucha libre y es muy lindo recordar ello ahora que estoy en WWE. Mi familia está muy orgullosa de mí. Y yo también. Cumplir con mi palabra es algo grandioso: decían que estaba loca y mírame ahora, estoy en la mejor empresa de lucha libre del mundo.

Y sobre el WWE Universe, ¿qué puedes decir sobre los fanáticos?

Si algunas vez escuchaste a The Rock decir que “el Universo WWE tiene a los fanáticos más eléctricos de todos los deportes de entretenimiento”, pues tiene toda la razón. Uno nunca lo sabe de verdad hasta que lo vives, hasta que estás presenciándolo en el ring. Ellos te brindan adrenalina, mucho amor y te potencian, no hay nada parecido en el mundo. Nunca olvidaré la primera vez que estaba por salir al ring y escuché mi tema de entrada, son experiencias únicas en la vida.

Se acerca SummerSlam, ¿cuáles son tus expectativas y qué es lo que más te emociona de este gran evento de la WWE?

Espero que sea grandioso, incluso será más grandioso de lo que espero, porque así es SummerSlam. Mira la cartelera, hay grandes combates y sabes que ninguno decepcionará. En lo que a mí respecta, prestaré mucha atención a lo que hagan Sasha Banks y Bianca Belair por el Título Femenino de SmackDown. Gane cualquiera, ellas saben que estoy lista para una lucha titular, así que estaré muy atenta a lo que suceda.

Sobre la división femenina, ¿qué opinas sobre las 4 jinetes y su importancia en WWE?

Creo que la división femenina en WWE ha estado abierta para todas y no es que ellas, las 4 jinetes, hayan convertido a la división en lo que es ahora. A lo largo de la historia, hubo iconos que dieron todo de sí en el ring, así tengan 1 o 20 minutos. Si retrocedemos el tiempo, podemos ubicar a Melina, una de mis favoritas, quien marcó un impacto y no estuvo en esta “revolución femenina” en WWE. También te puedo mencionar otras grandes luchadoras como Lita, quien me inspiró a estar aquí, Trish Stratus, Micky James, Victoria, entre otras, y todas no estuvieron en la “revolución” pero engrandecieron a la división femenina en su tiempo. Y ahora me siento orgullosa de formar parte de esta división femenina porque todas aportamos mucho tanto dentro como fuera del ring.

John Cena se convirtió en tendencia por su regreso a WWE, ¿qué puedes decirnos sobre él y la pelea que tendrá en SummerSlam?

Es grandioso tener a John Cena de nuevo en WWE por varias razones. Para aquellos que no ven mucho la WWE, es genial porque se engancharán con la gran lucha de Cena, y sí, está bien, pero para los que estuvimos dentro del ring con él, sabemos que es un maestro de la lucha libre. Él controla a su rival, al árbitro, a los comentarios y sobretodo a la audiencia, controla todo y sabe hacer todo bien dentro del ring. Es como un artista tocando instrumentos en una banda, es muy bueno tenerlo de vuelta en WWE. Y no solo es dentro del ring, en backstage, es una persona muy comunicativa, siempre está dispuesto a darte un consejo y lo digo por experiencia, es una persona abierta y está dispuesto a ayudar en todo momento. Para mí es uno de los mejores de toda la historia.

¿Cuál crees que será tu futuro en WWE?

Me veo como campeona de SmackDown. Como te dije, estaré muy atenta a lo que suceda entre Sasha Banks y Bianca Belair. No me veo haciendo otra cosa, quiero lograr ese objetivo. Sé que hay muchas luchadoras que merecen esa oportunidad, pero luego de SummerSlam, yo seré la próxima campeona femenina de SmackDown.

¿Cuál o cuáles son las luchas que nunca has tenido y te gustarían tener en WWE?

Es muy complicado definir una sola pelea, pero mencionaré algunas. Me hubiese gustado enfrentar a Paige, también a AJ Lee. Asimismo, me encantaría tener una lucha en parejas con Rey Misterio o volver en el tiempo y pelear contra Lita o en un combate mixto con los Hardy’s. De todos modos, siento que aún tengo mucho tiempo para tener grandes combates con las luchadoras del roster actual.

