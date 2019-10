Mientras seguimos los pasos de una selección peruana que trata de consolidar su competitividad, desde el lado dirigencial hoy se vivirá una larga jornada que podría marcar el futuro de la Federación Peruana de Fútbol. Ha llegado el momento de una nueva Asamblea de Bases donde se buscará aprobar los nuevos estatutos bajo la supervisión de la FIFA.

A continuación vamos a responder las principales preguntas alrededor de esta reunión decisiva para el futuro de nuestro balompié.

1. ¿Por qué todavía no hay consenso para aprobar estos Estatutos?

El consenso en la Asamblea, por ahora, es una utopía. Existe un sector de los clubes profesionales que estaba en desacuerdo con algunos artículos de los estatutos. Sobre todo los que se referían al manejo de los derechos de TV, sponsors y marketing. La nueva normativa le da más poder de decisión a la Federación en este rubro.

Además, desde algunos equipos de primera división hay cuestionamientos a la composición de la próxima asamblea de bases (discuten la cantidad de delegados de las ligas departamentales). Y también se han observado los requisitos que piden para los postulantes a la presidencia de la FPF. Por ejemplo, se pide que los candidatos deban tener mínimo tres años en dirigencia deportiva, durante los últimos siete años.

Esto último deja sin opción, en el mediano plazo, a muchas personalidades del deporte que contaban con respaldo para liderar una lista. “Si hay una lista de consenso no descarto postular a la presidencia de la Federación”, nos declaró poco más de un mes Juan Carlos Oblitas. Con los nuevos estatutos, el actual director deportivo de la FPF quedaría fuera de esta competencia electoral.

2. ¿Qué puede pasar si no se aprueban estos Estatutos?

En situaciones similares en países como Argentina y Uruguay, la FIFA instaló una Comisión Normalizadora formada por personalidades representativas del fútbol. Es decir, usando una analogía con la situación política actual del Perú, se disuelve la Junta Directiva de la FPF y esta Comisión es la encargada de elaborar los nuevos Estatutos y luego a convocar a elecciones presidenciales en la Federación.

Recordemos que la Federación Peruana de Fútbol vive un gobierno interino con Agustín Lozano como presidente en funciones, después de la prisión preventiva de Edwin Oviedo, en diciembre del año pasado.

Según Lozano, en declaraciones al programa “Fútbol en América”, no habría problemas para aprobar los Estatutos y que, en caso no hay mayoría de votos, se podría convocar a una nueva reunión a finales del 2019. Para él, la posibilidad de Comisión Normalizadora no existe.

3. ¿Cuáles son los clubes que se opondrían a la aprobación de estos nuevos Estatutos?

Un grupo de trabajo se reunió anoche en un hotel de San Isidro y estaba formado por dirigentes de Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar, San Martín, entre otros. Estos clubes tienen como asesor legal a Julio García, quien se encargó de hacer la defensa de Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal Suizo antes del Mundial Rusia 2018.

García, en declaraciones al canal GOL TV, ha sugerido que se corrijan algunos puntos que tendrían que ver con los derechos de televisión, manejo de los sponsors y composición de la Asamblea de Bases.

Si bien esta información no es oficial, el sector de clubes profesionales –a quienes podríamos llamarlos de oposición a la actual Junta Directiva FPF- que discrepan con los nuevos Estatutos evalúan ir al TAS en caso se vote a favor de esta nueva normativa en el fútbol peruano.

4. ¿Por qué los presidentes de la Liga Departamentales recibieron dinero de la FPF antes de la Asamblea de Bases?

En medio de esta previa de la Asamblea, el presidente de la Liga Departamental de La Libertad, Alfredo Brito, comentó que la Federación había entregado a todos los representantes de las Ligas cinco mil dólares antes de la primera Asamblea de Bases (en agosto).

Sobre este tema, Agustín Lozano respondió en el programa “Fútbol en América” que este dinero está relacionado a una logística para el desarrollo de cada departamento del interior del país (donde está incluida la organización de la Copa Perú). Además, enfatizó que si bien el cheque fue asignado a los dirigentes de manera personal, igual se estableció que se transfiera el dinero a la cuenta de cada Liga.

“Esperamos que haya un voto responsable. Es una brillante oportunidad para que el fútbol peruano pueda tener un nuevo modelo de administración. Yo confío en que esto se apruebe”, explicó Lozano.

Brito no solo mostró el cheque que le envió la Federación, sino la posterior transferencia a la Liga de La Libertad. El directivo pidió que los otros presidentes de las Ligas exhiban esa transferencia, en aras de la transparencia de esta Asamblea de Bases.

5. ¿Cuándo serían las próximas elecciones de la FPF?

Para que las elecciones presidenciales en la Federación Peruana de Fútbol tengan fecha, primero deben aprobarse estos nuevos estatutos. Según el cronograma elaborado con la asesoría de la FIFA, esto debería concretarse en abril del 2020. ¿Y quiénes podrían postular? Según los estatutos que se van a proponer hoy en Videna, tendrían que ser directivos deportivos en ejercicio en los últimos tres años.

Eso es también lo que un grupo de directivos de clubes discute. Se está sugiriendo que los requisitos sean más flexibles para abrir el abanico a un nuevo perfil de postulantes. Si bien no hay candidatos oficiales, este Diario tiene la información que sectores de clubes profesionales y de futbolistas habría propuesto encontrar un candidato de consenso. Esta iniciativa se viene manejando desde hace más de un año y medio. Y el primer personaje a quien se consultó como posible líder de una lista única fue Juan Carlos Oblitas. Como explicamos en otro ítem, con estos estatutos nuevos, el director deportivo de la FPF no podría postular. Tampoco lo podrían hacer ex jugadores como Julio César Uribe, ex árbitros como Alberto Tejada y hasta un gestor deportivo con éxito como Carlos Neuhaus de Lima 2019. Todos estos nombres solo para citar algunos ejemplos. El futuro del fútbol una vez más camina sobre un delgado hilo. Ojalá no perdamos el equilibrio. La Asamblea tiene la palabra.